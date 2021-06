Susana Giménez se encuentra en terapia intermedia y es asistida con oxígeno

Hace algunos momentos, informaron en Intrusos que el cuadro de Covid-19 de Susana Giménez habría empeorado en las últimas horas, dejando a la conductora en una internación de terapia intermedia. La noticia, que fue confirmada, por su asistente, Dolores Mayol.

“Susana sigue cursando la enfermedad, sin fiebre, de buen ánimo, molesta con la tos, aún no satura del todo bien por eso sigue ayudada por oxígeno. El cambio a terapia intermedia es para estabilizar el oxígeno. Hasta ahora todo lo que está haciendo está dentro del cuadro esperable de la enfermedad”, aclaró esta asistente.

Los enfermos que necesitan de un cuidado especial son aquellos que pasan a la terapia intermedia. Es decir cuando el paciente está grave, requiere atención y vigilancia continua. Los profesionales de la salud buscan mantener estable al paciente y lejos del riesgo de perder la vida. A Susana ya le habían atrasado el alta por un cuadro de tos, con una “leve insuficiencia respiratoria”.

La diva continúa internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, donde reside desde mayo de 2020. “Si bien nunca estuvo en el área de cuidados intensivos, por protocolo fue aislada en un área VIP del Sanatorio Cantegril”, aseguraban el viernes desde Télam.

Antes del fin de semana, trascendió que Susana se había contagiado de coronavirus solo dos días después de recibir la vacuna. De hecho, previo a este empeoramiento, todo apuntaba incluso a un descuido de la legendaria conductora, por que se había recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer cuando ya estaba contagiada.

El contagio de Susana Giménez

La cronología habría sido la siguiente: el 31 de mayo una persona que reside en La Mary tuvo síntomas; el miércoles 2 de junio, le dio positivo; el 3, todos se hisoparon; Susana se vacunó el 4 de junio estando contagiada y al día siguiente tuvo los primeros síntomas. Incluso se contemplaba la posibilidad a un traslado al Sanatorio Otamendi.

Por otra parte, Mirtha Legrand confesó que desde el sábado anterior sabía del contagio de su amiga: “Me pidió Mercedes que no dijera nada y así lo hice. Hablé ayer con Susana y está bien. Tiene muy pocos síntomas y no sabe dónde pudo haberse contagiado”.

“Claro que me angustié cuando me enteré, pero ella está bien y deseo que todo siga así. La quiero mucho a Susana”, expresó Mirtha.