Susana Giménez furiosa con su Luis Ventura: “¿Cómo vas a decir eso al aire?”

Este miércoles en el programa “A la Tarde” conducido por Karina Mazzoco, Luis Ventura lanzó el rumor sobre la posibilidad de que Jorge Rama asistiera al cumpleaños de Susana Giménez el próximo 29 de enero y la diva estalló llamándolo en vivo.

“No me gusta el conventillo, yo no quiero hacer escándalo, pero yo tendría que estar loca y el tipo también, debe tener terror de volvernos a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?”, le cuestionó Susana al periodista.

Por su parte, Ventura insistió en que su fuente era confiable ya que anteriormente lo había alertado sobre el robo de chequeras y la falsificación de firmas que habría realizado Rama hace once años atrás.

“No podés creerle a la gente que te llama, que no sé quién es. A mí me encanta porque vos creés más en un periodista cualquiera, que no sé quién es y que querrá anotarse un poroto porque no pasa nada, que a mí”, continuó indignada Su, a lo que el periodista expresó: “¡Pero yo te creo a vos Susana!”.

“¿Pero cómo voy a recibirlo? ¿Perdonar? ¿Después de dormir con el enemigo? ¡Están todos locos! Si estás diciendo que perdoné a uno que me afanó estás diciendo que parezco boluda, así quedo una tarada”, le recriminó la diva. “Yo soy generosa, pero no con el que me afanó y me falsificó la firma. Y esa plata por supuesto que no la recuperé”, sentenció.

Por otro lado, Mazzocco intentaba mantener un diálogo con Susana y cuando Ventura intentó introducirla a la charla, Giménez la fulminó: “No sé que le pasa, no me gusta que Karina se dedique a esto, a hablar mal de sus amigos. Si están diciendo que perdoné a uno que me robó me están tratando de estúpida”, finalizó Susana.

Recordemos que Giménez y Rama finalizaron su relación en 2008, pero recién en mayo de 2009 se hizo público y se supo que la ruptura fue en medio de un escándalo judicial por librar cheques sin fondos, falsificación de firma y problemas de adicciones.