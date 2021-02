Susana Giménez compartió una foto junto a su hija y en las redes la “mataron” por los filtros y el fotoshop

En medio de la pandemia Susana Giménez se instaló en Uruguay donde tiene a su mansión “La Mary”.

La diva de los teléfonos fue noticia en su momento por haber dejado el país en medio del confinamiento en mayo del 2020 para instalarse allí junto a su hermano. Sin embargo, el septiembre pasado Susana Giménez regresó a la Argentina para ser intervenida en uno de sus codos.

Por el momento, Su se encuentra otra vez en el exterior.

fue que desde el país vecino oriental comparte todo tipo de postales que muestran cómo son sus días allí. La última publicación que hizo fue de ella junto a su hija, Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse en el lago que está dentro de su propiedad.

“Mágico atardecer en el lago”, posteó la blonda. En la imagen se puede ver a madre e hija disfrutando del último sol del día. Ambas posan sentadas mirando hacia el horizonte.

Susana fiel a su estilo glamoroso luce una malla bicolor, que a primera vista parece un profundo calado, sin embargo es color piel y un pareo. Descalza y con su pedicuría perfecta la actriz posa sus ojos sobre el atardecer uruguayo.

Instagram

Si bien muchos comentarios llenaron de cariño a Susana, otros con una aguzada vista divisaron que el pie que extiende la diva tiene “algo raro”.

“Qué le pasó a tu pie”, inició el reclamo. De allí que otros se sumaran al reclamo del exceso de fotoshop en el rostro de la diva, al punto de parecer su propia hija. “Susana parece la hija jajaja”, criticó una usuaria de la red.

“Che, cuando te arreglen las fotos que no te saquen partes del cuerpo”, apuntó otro comentario.

Cabe aclarar que no es la primera vez que acusan a la diva de “abusar” del fotoshop y los filtros para disimular el paso de los años en la piel. Además, de hacer algunos “retoques” a su figura en las postales con el fin de verse más delgada y esbelta.

¿La diva de los teléfonos vuelve a la tele?

Si bien no hay nada confirmado, los fans de Susana Giménez esperan que la diva regrese en junio a la pantalla de Telefe. Todo indica que la diva no tendría el mismo programa que ha conducido por años, sino que este sería un nuevo formato estadounidense llamado Game of Games, conducido por Ellen DeGeneres en el país del norte.

Inclusive desde la propia producción trascendió que este 2021 Susana tendrá “un show extraordinario”. “Susana está súper entusiasmada, queriendo reencontrarse con el público muy pronto. Está planificado por lo menos una vez por semana. Es un formato de una temporada, en principio, semanal”, indicó a Infabae Guillermo Pendino, el vicepresidente de Contenidos y Programación de Telefe.