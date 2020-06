¡Súper rating! Sol Pérez y Romina Malaspina lograron que Canal 26 superara en audiencia a TN

No es casual que el Canal 26 eligiera para sus programas de noticias y actualidad mujeres desprejuiciadas y con una fuerte personalidad. Sol Pérez, Celeste Muriega y Romina Malaspina se destacan día a día por sus looks y sus curvas además de su conocimiento profesional.

En esta oportunidad y luego del osado equipo de la ex Gran Hermano la semana pasada cuando lució un top metalizado sin nada de ropa abajo, la señal de cable superó a otros noticieros de importantes canales de televisión.

En la noche del jueves, el espacio de noticias que es conducido por Sol Pérez logró picos superiores a la audiencia de TN Central, el segmento de Nicolás Wiñazki.

Según un tuit de Puro Rating en base a las estadísticas de Kantar Ibope Media, Canal 26 hizo hasta 5 décimas más que Todo Noticias, mientras que la brecha con La Nación + y Crónica TV se amplió por momentos a más de un punto.

Las damas, felices con el logro compartieron su emoción en las redes sociales y agradecieron los mensajes de algunos fanáticos. Sol Pérez comentó: “Tenemos un buen producto. Confío en mi trabajo, pero mucho más en mi gran compañero”, comentó la rubia en Twitter.

Por su parte, Romina Malaespina pudo también por momentos darle pelea a Todo Noticias y superarlo. Feliz por lo conseguido, la rubia escribió en las redes un mensaje para aquellas personas que durante toda la semana la criticaron por su top traslúcido: “Como les afecta al ego no ser más el centro de atención. Sorry, es que volví a la Argentina. Besitos para todas, mírenlo por TV. A mi salir en tetas me empoderó aún más. En cambio a ustedes sus críticas las hizo más ridículas aún de lo que ya eran. Y es por eso que siempre se ríen de ustedes”.