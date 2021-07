Súper codiciada: Mau y Ricky rezaron en vivo para que Jéssica, una participante de La Voz Argentina, los elija

Jéssica Amicucci brilló con su voz en el escenario de La Voz Argentina y logró que todos los jurados dieran vuelta sus sillas. La joven de 30 años tuvo una difícil tarea a la hora de elegir a uno de los grupos integrados por Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky y La Sole. Sin embargo, una señal espiritual la ayudó a decidirse.

La participante cantó “And I am telling you” y las cinco sillas voltearon a verla. Incluso, tuvo la posibilidad de cantar varios temas con los que deleitó a los jurados e hizo un dueto con Ricardo Montaner. Jéssica se dio el gusto de cantar un tango con él y se mostró emocionada.

La suya fue de las audiciones más largas porque todos deseaban tenerla en su equipo e hicieron de todo lo posible para poder convencerla. En todo momento no faltaron los halagos para la cantante la quien los coaches y el público ovacionaron de pie.

Pero los más originales fueron Mau y Ricky. Es que tanto deseaban tenerla en su grupo que Mau invocó la ayuda de Dios y rezó en vivo: “Yo estoy orando. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ella considere, no digo que se venga con nosotros pero que lo considere, aunque sea un poquitico. Amén”.

Jéssica Amicucci, la participante que hizo rezar a Mau y Ricky. Captura del vivo.

Al principio todos estaban prácticamente seguros de que iba a elegir a Lali porque se sabía sus temas, conocía la fecha de cumpleaños de la artista y hasta confesó que hizo castings con canciones de ella. Pero sorpresivamente su elección fue otra y se fue con los hermanos Montaner.

Jéssica se dejó llevar por la fe en Dios y lo tomó como una señal. : “No lo puedo creer, es increíble, es un sueño. Porque yo oré antes de entrar, le pedí a Dios que él vaya adelante mío y cuando Mau oró dije ‘Dios me está diciendo que tengo que ir con ellos’, lo sentí”, confesó la participante.