Stefi Rotman fue liquidada en las redes por la visita de su hermana a Estados Unidos

A días de cuplir sus 26 años, Stefi Roitman recibió un regalo muy especial de parte de su novio, Ricky Montaner, con quien está viviendo en Miami desde que se decretó la pandemia de coronavirus: la visita de su hermana Chantal Roitman.

El hijo de Ricardo Montaner decidió sorprender a su chica con el viaje de su hermana menor desde Buenos Aires hasta Estados Unidos, ya que la modelo no veía a su familia desde hace más de tres meses, por el cierre de las fronteras a causa del Covid-19.

El gesto fue compartido en las redes sociales, donde se la vio a Stefi súper emocionada al ver Chantal después de tanto tiempo. La publicación se llenó de ‘me gusta’ y de mensajes amorosos por el reencuentro.

Y con el correr de las horas, las hermanas compartieron postales de su reencuentro, de compras por Los Ángeles -donde están actualmente por el trabajo de Mau y Ricky- o del viaje familiar por el desierto de Arizona.

Pero no todo fue felicidad, y buenos deseos. Muchos se manifestaron su enojo por el privilegio de la menor de las Roitman de poder salir del país en este contexto de aislamiento, cuando millones de argentinos llevan más de 110 días sin poder salir de su casa.

“La cuarentena es obligatoria para todos, menos para la hermana de Stef Roitman que se fué A ESTADOS UNIDOS a ver a la hermana”, escribió una usuaria enojada en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, no fue la única: “La hermana de Stefi Roitman se fue a Miami en plena pandemia como regalo sorpresa. Tener dinero te permite hacer lo que se canta en este país. Mucha gente no puede ni ver a sus hijos nacer, a sus amigos, familiares y menos despedir a los que mueren, ah pero Chantal viaja a Miami”, expresó otra.

“Hoy en otro capítulo de “El que tiene plata hace lo que quiere”: la hermana de Stef Roitman viajó de Argentina a Estados Unidos para darle una sorpresa por su cumpleaños... Y yo no puedo ver ni a mi amiga que vive a 5 cuadras #losboludosdesiempre”, añadió una tercera.

Aunque esos tipos de mensajes se multiplicaron por cientos, no existe ninguna restricción para poder salir del país. Sin embargo, la modelo debió viajar en un vuelo privado ya que no hay viajes regulares a ningún destino. Ahora, Chantal no podrá volver al país de inmediato, salvo en vuelos especiales para traer repatriados.