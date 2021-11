Stefi Roitman no lo dudó y dejó en claro lo que piensa sobre la familia Montaner

Stefi Roitman se abrió y habló a fondo del clan Montaner, respondiendo contundente que no le molesta que sean tan unidos. En “No Es Tan Tarde”, la actriz aclaró que ella también es muy familiera y que le encanta cómo es la familia de su futuro marido, Ricky Montaner.

“Ellos son muy unidos, han hablado mucho del tema ‘clan’ y me dicen ‘pobre piba’... no, para mí es al revés. Creo que eso de ir en manada, tipo tribu me encanta, yo también lo traigo y soy muy familiera”, se sinceró frente a las cámaraas de Telefe, según Ciudad Magazine.

Así, Stefi dejó en claro lo bien que se siente con la familia de su prometido: “A mí me encanta. Cuando lancé mi marca de bikinis, fue en Miami y mi familia no estaba. Cuando terminó el desfile, salgo a la pasarela y se pararon todos a aplaudirme”.

Ricardo Montaner y una vida signada por los éxitos musicales y el amor en su familia

Luego, la novia de Ricky Montaner destacó cuánto la contuvieron con su emprendimiento de bikinis: “Estaban todos en la primera fila y obviamente, me emocioné. Mi familia estaba a la distancia y ellos me acompañaros mucho. Eso es la familia y me encanta”.

Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Además, la actriz hizo referencia al chat grupal de la familia Montaner del que todavía no forma parte y confesó que no le molesta no estar ya que sabe que no entrará hasta que no esté casada con Ricky Montaner.

“La verdad es que ellos tienen un chat histórico en el que están primos, tíos, abuelos y es más cerrado. Cuando Mau se casó con Sara, ella entró, antes no. A mí no me molesta. Tienen otros chats en los que participo pero ese hasta que ponga la firma, no”, sentenció.

Stefi Roitman junto a los Montaner (Web)

La despedida de soltera de Stefi Roitman

Stefi Roitman se casará con Ricky Montaner y la actriz tuvo su primera despedida de soltera, la que se realizó en Argentina. La nuera de Ricardo Montaner se comprometió en el 2020 con el hijo del cantante y ya tienen fecha para la prometedora boda.