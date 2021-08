Stefi Roitman habló de su relación con Jacinta Sandoval y de las críticas que recibe la familia Montaner: “Aguante la secta”

Hace algunos meses hubo polémica en el programa “La Voz Argentina” luego de que varios usuarios de las redes sociales encontraran videos donde se ve a Stefi Roitman en el centro de belleza de Jacinta Sandoval, participante del certamen.

Por esta razón, varios televidentes molestos denunciaron un “acomodo” de Sandoval en el programa. La concursante tiene un negocio llamado “Chapa y pintura”, en el cual realiza tratamientos de belleza de pestañas y cejas. Al parecer, Roitman, encargada de los contenidos digitales del certamen, sería asidua a este centro estético, junto con su hermana, quienes aceptaron como canje estos servicios.

Tras la polémica, la pareja de Ricky Montaner habló con “Intrusos”, desmintió los rumores y defendió a la participante: “Pobre, ella la ligó gratuitamente. Ella está ahí por su talento, hizo un casting hace 2 años cuando se había abierto y quedó seleccionada sin conocer a nadie. No somos amigas. La gente la tildó de acomodada y es una laburadora. No me gustó para nada, pero tampoco voy a salir a hablar y ella tampoco porque no es verdad, pobrecita”, sentenció Stefi.

Jacinta y un auspicioso comienzo en "La Voz Argentina". (Fotograma La Voz)

Días atrás, Jacinta también tuvo que salir a desmentir una escandalosa versión que afirmaba que ella había protagonizado una pelea y escenas de violencia física con Jéssica Amicucci, cantante que quedó eliminada del team Montaner: “Esas son puras boludeces, porque la verdad que el tiempo que compartimos con Jéssica, que fue muy cortito, fue muy hermoso. Ella me enseñó mucha data de música, ella es profesora. Yo le hablé de sus cejas, intercambiamos data”, indicó Sandoval

Por su parte, Roitman también habló de los preparativos de la boda y de las críticas que recibe la familia de su novio: “Me hicieron sentir una hija más desde que llegué a la familia. Creo que fue más en tono de humor porque hasta nosotros mismos hacemos chistes con que todavía no estamos casados. Pero somos una familia. Mi suegro jamás diría eso”, expresó la influencer, que luego bromeó: “Aguante la secta”, en referencia a las criticas sobre la unión de la familia durante la cuarentena.