Stefanie Roitman compartió su técnica para levantar la autoestima

Stefanie Roitman está en su mejor momento, instalada en Estados Unidos y con una relación que mejora cada día, con millones de seguidores que van en aumento y la familia Montaner cubriéndole la espalda. Hace poco más de 10 días, la actriz recibió la propuesta de matrimonio de su novio, Ricky Montaner y por las redes se nota como estalla de felicidad por el proyecto que van a comenzar juntos.

La modelo siempre comparte todo por sus cuentas y mantiene al tanto a sus fans de todos sus acontecimientos, cambios... y también sus estados de ánimo. En una de sus últimas publicaciones, hizo una fuerte revelación ante al pregunta “¿Algo que no sepan de mi?”. Su secreto no solo puede ser compartido, sino practicado por quien quiera.

“Muchas veces, cuando me siento con la energía baja por h o por b, me armo un look, me maquillo, elijo una música y me pongo a bailar frente al espejo”, una técnica fácil y aplicable a cualquiera que sienta la autoestima baja. En el video de Tik Tok suena la canción de Khia, My Neck My Back, y ella se vistió para esta ocasión especial consigo misma con un ajustado pantalón animal print y un cortísimo top blanco que la delató al inicio de la coreo. Unos gift fueron su salvación para que no la censuraran. “A veces, como hoy, también prendo la cámara. No se si será por mi luna o qué, pero me eleva a otra energía y me impulsa. Acá arranqué como sin ganas pero me activé 😂”.

La rubia terminó su mensaje alentando a todos los que se sientan bajoneados por el encierro o cualquier otro motivo: “Moverse y jugar, crear, alentarse, salir pero en casa, quererse, reírse, no juzgarse, hacer de cuenta que somos algún personaje o que estamos en algún lado distinto por un rato... salgo del cuarto transformada. Me pasa". El video solo levanto buena onda y mejores comentarios, en solo un día ya superó las 900 mil reproducciones.

Un día antes, la actriz había publicado otro video junto a su futuro marido, en promoción de “La grosera”, el nuevo hit de Ricky. Pero a diferencia de los anteriores, este posteo iba dedicado a la personalidad que ama de su novio: “Prometido, guapote y exhibicionista”. Antes de terminar, Ricky se baja el pantalón y muestra su ropa interior. Ella lo ama.