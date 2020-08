¡Star-Lord hizo abuelo a Terminator! Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt se convirtieron en padres

En las últimas horas, la hija de Arnold Schwarzenegger, Katherine, y el actor Chris Pratt se convirtieron en padres, con lo cual Arnold debuta como abuelo a los 73 años.

En su cuenta de Instagram, Pratt escribió: “Estamos más que emocionados de anunciar el nacimiento de nuestra hija, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. No podríamos estar más felices. Tanto la mamá como el bebé están muy bien. Somos muy bendecidos”.

Si bien se trata del segundo hijo para el astro de Guardianes de la Galaxia, para Katherine, escritora e hija mayor del voluminoso Arnold, es su primer hijo.

“La pareja está muy emocionada y recibieron mucho amor de sus amigos y familiares”, aseguró una fuente cercana. “Chris estuvo en el parto y no pueden apartar los ojos de su hija, ambos están bien y ella está disfrutando mucho esta nueva etapa”, agregó.

El actor y ex gobernador de California y su ex esposa, la periodista Maria Shriver, volaban de alegría con la noticia. Entre ambos -separados en 2017- tienen cuatro hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher. Pero por ahora Katherine es la única que ha tenido descendencia.

Debido al confinamiento producto del coronavirus, el matrimonio tuvo un embarazo bastante diferente al imaginado, sin visitas y extremando todos los cuidados.

Chris Pratt es conocido también por su participación en Jurassic World y Avengers: Endgame. Para él, es su segundo hijo, ya que además es padre de un niño de su anterior relación, con la actriz Anna Faris. En tanto a Katherine sólo le estaría faltando plantar el árbol: ya publicó los libros Rock What You’ve Got: Secrets to (2010), Maverick and Me (2017) y The Gift of Forgiveness: Inspiring (2020).

Se casaron hace un año. Fue una ceremonia modesta, donde apenas si se escuchó el “sí, quiero”. El embarazo llegó casi al mismo tiempo que la fiesta, en la intimidad de un rancho en Montecito, California, donde sólo hubo familiares y amigos que se contaban con los dedos de una mano. Por eso días se publicaba en las revistas del corazón una felicidad que sonaba así: “¡Ayer fue el mejor día de nuestras vidas! Nos convertimos en marido y mujer ante Dios, nuestras familias y aquellos a los que amamos. Fue algo íntimo y emotivo. Nos sentimos bendecidos por comenzar este nuevo capítulo en nuestras vidas”, dijeron a coro.

Pratt y Katherine habían anunciado el embarazo en abril durante una transmisión en vivo por Instagram. En varias entrevistas, Chris Pratt había mencionado el deseo de tener (más) hijos: “¿El futuro? Oh, con muchos niños y disfrutando la vida”.