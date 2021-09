Soy Rada desmintió su pelea con Darío Barassi y aseguró que le están cobrando el “derecho de piso”

En las redes sociales y las plataformas de streaming, Agustín “Soy Rada” Aristarán es más que una cara conocida. Hace años que cosecha miles de seguidores que se ríen de sus chistes, cantan sus canciones y disfrutan de sus entrevistas o de su especial de stand up. Sin embargo, en la televisión abierta es nuevo.

El lunes 13 de septiembre debutó como conductor de Match Game en eltrece y aunque recibió el apoyo y la calidez de sus fieles seguidores, también fue criticado por ocupar el lugar en la grilla que anteriormente tenía Darío Barassi con 100 argentinos dicen, motivo por el que se dijo que los conductores estaban enemistados.

Sin embargo, el mismo Rada se encargó de desmentir los rumores y aclarar cuál es su vínculo con su colega. “Tengo la mejor con Darío, laburamos juntos en Aladín, estamos juntos en el camarín, nos queremos mucho. Los primeros días de cagazo total lo llamaba porque me daba contención. Me sorprendió cuando llegamos a ese horario porque Darío estaba re instalado, pero son las reglas del juego y si lo decidieron así es porque creen que es lo mejor. Se me vino un montón de gente puteándome a mí porque le quité el horario”, manifestó en una entrevista con Pasa Montagna, por Radio Rivadavia.

Soy Rada contundente: “No seamos forros”

Además, aseguró que fue blanco de críticas y comentarios negativos por ser nuevo en la pantalla chica. “Si sabés que soy el nuevo en la tele, ¿Por qué me escupís? Hay que sacar la idea de pagar el derecho de piso. No seamos forros, ya está viejo eso”, declaró el artista de 38 años.

Y señaló las diferencias entre el medio televisivo y el de las redes sociales: “Soy de la primera camada de generadores de contenido en Instagram y entiendo que ahora no soy el que pica en punta en las redes, porque hay nuevas generaciones que nacieron después que yo, que tiene otro lenguaje y mucha gente que los sigue. Y me pasa lo mismo con la música, si me pongo a hacer rap soy un ridículo. Todo va cambiando y con eso no quiere decir que llegue a la tele la gente me compre y me quede toda la vida ahí. Por eso me sorprendió cómo me pegaron el día del estreno. Pensé: ‘¿Qué hice tan mal?’. Eso no pasa con las redes sociales, está demodé ser un sorete. Deberíamos ser más buena onda todos”.