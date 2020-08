Sophie Turner sorprendió a los fanáticos de “Game of Thrones”

“Game of Throne” es una de las series más populares de la historia y hace un poco más de un año tuvo un impactante final. Y ahora, quien trajo un poquito de la ficción a la realidad fue la actriz Sophie Turner. Y es que revolucionó las redes al compartir una postal de su casa con una réplica del trono de Winterfell.

La joven que interpretó a Sansa Stark dio a luz a su primera hija en julio y ahora declaró que ella fue y siempre será la reina. “Bienvenido a casa”, escribió la joven inglesa de 24 años en la publicación de la postal del icónico trono tallado en el que se sentó su personaje en el último capítulo de la ficción de HBO, cuando se la coronó como Reina en el Norte.

Internet

La pieza de colección del universo creado por el escritor George R.R. Martin ahora reside en la casa que Turner y su esposo Joe Jonas, el músico con quien tuvo a Willa.

Al finalizar la emisión de GOT, en mayo de 2019, Sophie dedicó palabras emotivas en agradecimiento a su personaje: “Sansa, gracias por enseñarme resiliencia, valentía y lo que realmente es la fuerza. Gracias por enseñarme a ser amable y paciente y a liderar con amor. Crecí contigo. Me enamoré de ti a los 13 y ahora, 10 años después ... a los 23, te dejo atrás. Pero nunca dejaré atrás lo que me enseñaste”.

Desde el final de la serie, Turner no dejó de trabajar y entre sus roles destacados está el de Jean Grey en “X-Men: Dark Phoenix”, además de sus interpretaciones en “Heavy” y “Survive”.