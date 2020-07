¡Solterita y sin apuros! Laurita Fernández contó que estuvo a punto de conocer a un “levante” de Instagram

Luego de tres meses de separarse de Nicolás Cabré, Laurita Fernández se prepara para volver a trabajar en medio de la pandemia, en la conducción de “Cantando por un Sueño” junto a Ángel De Brito.

Este martes, la rubia visitó el estudio de “LAM” (El Trece) y en una charla con De Brito el conductor dijo:”¿Tenés 100 días de abstinencia? ¿100 o más?”.

Risueña la joven bailarina respondió: “¡Bueno! ¿100 o más? Tuve un lapsus, al principio, cuando yo me había tenido que mudar, pero desde ahí, no”, comentó ruborizada.

Luego, para sorpresa de muchos la ex de Fede Bal comentó que conoció a alguien de aproximadamente 40 años a través de Instagram, coquetearon y tuvieron varias conversaciones a través de la red social.

“¿Estás con ganas de conocer a alguien?”, le preguntó De Brito. Sin vueltas Laurita respondió: “Sí, qué se yo. Empecé a hablarme con alguien en un momento. Dije ‘así activo’. Igual es un pelmazo empezar a conocer a alguien de cero. Es alguien que no es del medio, nada que ver. Me escribió y dije ‘le sigo la charla para ver qué onda’. Yo lo conocía hace mucho, mucho tiempo. Y fue la típica, te preguntan ‘¿cómo andas?’. Y dije ‘voy a darle charla para despejar la cabeza y ver qué me pasa también’”.

Luego dijo: “La verdad que cuando llegó el momento de ‘nos cruzamos en algún lado’, vas a caminar, al supermercado, o a lo que sea... y no, no”, comentó sin ganas de empezar nada nuevo con nadie.

Finalmente dijo: “Estuve 4 meses en cuarentena, en casa, sola. La cabeza me carburaba todo el tiempo. Era masoquista, miraba fotos... Quise activar y me di cuenta que lo estaba forzando. Ya va a aparecer alguien”, cerró.