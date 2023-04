Soledad Pastorutti posó con un top tejido y lució como nunca su abdomen súper tonificado

Soledad Pastorutti no solo es dueña de una de las mejores voces de la Argentina, sino también es de las mujeres más sensuales del país. Y, en los últimos años, la artista cambió su estilo y sacó a la luz otra faceta que sus fans aclaman en las redes.

En sus redes, la cantante popular mantiene un contacto fluido con el público que la sigue desde el comienzo de su carrera y con las nuevas generaciones que la descubrieron por Instagram o porque fue una de las coach de La Voz Argentina.

Es que La Sole supo reinventarse y una evidencia de eso son las producciones de fotos que comparte en su Instagram, con sus casi dos millones de seguidores. Para anunciar sus próximos shows, suele compartir fotos que enamoran y uno de sus últimos posteos no fue la excepción.

Para anunciar su regreso a Uruguay, posó apoyada en la barandilla un balcón y para la ocasión optó por un top tejido que dejó al descubierto gran parte de su abdomen. Además, sumó dos sombreros que le aportaron sensualidad a sus fotos.

En solo algunas horas, la publicación de “la gringa” superó los 7 mil “me gustas”. Y al pie de sus cuatro fotos, a color y blanco y negro, le dejaron cientos de mensajes en los que halagaron su belleza y simpatía.

“Te quedan hermosos los sombreros”, “Guapaaaa”, “Siempre linda”, “Pastorutti en cualquier momento me da un infarto con lo diosa que estás”, “Qué lindos los lunes de sombrero!!!! Me encantan todas las fotos...pero cuando sonreís tienen ese plus insuperable!!!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron debajo de sus fotos.

Soledad Pastorutti deleitó con un vestido escote “side boob”

Soledad Pastorutti no solo deleitó a los campeones del mundo con su música, sino también con el look que eligió para “La noche de las estrellas”, el evento que organizó la Conmebol para agasajar a la Selección Argentina.

La cantante se lució una vez más en el escenario al cantar “Brindis” uno de sus temas más reproducidos. Aunque no solo brilló con su voz, también lo hizo con su outfit.

Para la ocasión, optó un vestido blanco de escote “side boob”, uno de los más elegidos para para mostrar de manera más sugerente y que dejan a la vista la parte lateral de delantera.

Además, se destacó por el tajo lateral que dejó ver sus piernas torneadas. A la prenda le sumó un cinto dorado de cadena, con un sol que le dio el toque especial.

Soledad Pastorutti en La Noche de las Estrellas.