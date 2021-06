Soledad Fandiño recibió una pregunta incómoda sobre sus ex y protagonizó un tenso cruce con un panelista

Este martes por la mañana se vivieron unos minutos de tensión en el programa “Es Por Ahí” (América), cuando Guido Zaffora le consultó a Soledad Fandiño por la relación que mantiene con sus exparejas.

Todo comenzó cuando Chantal Abad, habló sobre las repercusiones que tuvo sus declaraciones en el programa de Luis Novaresio, donde destacó la buena relación que mantiene con sus exparejas y confesó que convivió con un ex y la expareja de él. También tocó el tema de las infidelidades: “Fui infiel hasta que que tuve un encuentro conmigo misma y me di cuenta de que, por inconciencia o impunidad, había causado mucho daño. Hoy quiero estar con una sola persona”, afirmó la cocinera en “Debo Decir”.

Ante este panorama, Guido quiso saber si sus compañeros tuvieron experiencias similares y se centró en la figura de la conductora para comenzar: . “A mí me gustó esto que planteó Chantal con respecto a los ex... Vos, Sole, ¿te identificás con Chantu?”, disparó el periodista.

“La invitada es ella. ¡No, mi amor, no sos Luis Novaresio! Que venga Novaresio”, apuntó la rubia con mucha ironía. “A mí contestame que soy tu amigo. ¿Te identificás en eso de la relación de amistad con tus ex. ¿Podrías ser amiga de un ex?”, insistió el panelista.

“Mirá qué linda sorpresa, Guido! ¿Vos querés saber mi relación con qué ex? ¿Con alguno en particular?”, le retrucó la actriz totalmente incómoda. “No, con todos”, respondió Zaffora.

“Yo tengo buena onda, en general, con la gente. Después hay algunos que no volvés a ver más. De hecho, pasaron muchos años y no es que yo hablo con mi primer novio, pero tenemos amigos en común y le deseo lo mejor”, le contestó Soledad, mientras el otro conductor, Guillermo Andino, reía para amenizar la situación.

Finalmente, Fandiño hizo una reflexión sobre sus ex: “Las experiencias que viví fueron lindas. Sería bueno ser amiga de todos, pero la verdad es que no mantuve amistades con mis ex a lo largo de los años”, dijo la conductora.