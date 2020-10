Sol Pérez y su novio bailan un reggaeton con muy poca ropa

La experta en videos con poca ropa volvió a romper las redes, pero esta vez muy bien acompañada. Sol Pérez subió un divertido video bailando con su novio, Guido Mazzoni, ambos disfrutando el calor de ayer y seguro en una pausa de las rutinas deportivas de la conductora.

Al ritmo del nuevo hit “Se te nota”, Sol baila moviendo todo con un pequeño bikini blanco. “Todos los días así con él”, escribió junto al posteo en donde se los ve cómplices y muy divertidos. A los seguidores les encantó, y en menos de tres horas el video ya tenía más de 1 millón de reproducciones y ya cuenta con más de 180 mil likes.

La periodista siempre hace alarde de sus intensas rutinas que le permiten mantener la figura y retaguardia que la hicieron famosa en primer lugar. Un poco antes de subir el video a su feed, había compartido unas Stories donde ella entrenaba duramente haciendo sentadillas con 60 kilos, mientras Guido la esperaba acostado viendo tele.

La periodista no deja de lado su rutina ni por su novio.

“Acá entrenando, creo que en mi vida nunca hice tantas sentadillas”, contaba con un conjunto celeste y exhausta por el trabajo. Y enfocando la cámara directo a su novio le pregunta: “¿Estás entrenando mi amor?”. Tirado en el sillón, Guido le contesta afirmativamente con la cabeza y le dice que lo que está entrenando es “la vista”.

Guido la acompaña... desde el sillón.

A pesar de la crisis que la pareja sufrió a principio de año, hoy se los ve mucho más felices y unidos, con una complicidad que rebasa las redes. Sol Pérez conoció a su novio en un gimnasio (no podía ser de otra manera). Él es preparador físico y dueño del lugar de entrenamiento donde vio a la ex chica del clima. Guido ya le había hablado varias veces por redes para que probara las rutinas de su gimnasio, pero a causa de compromisos y trabajo, ella nunca tenía tiempo.

«La única manera que tenía de contactarla era a través de Instagram y cuando entró al Bailando ya tuvo semejante exposición que se me hizo imposible. Seguí insistiendo y en varias oportunidades Sol me contestaba y me decía que estaba sin tiempo pero que ya iba a venir a probar. Y así fue…. Por suerte, fue ella la que se contactó para finalmente venir a entrenar con nosotros y ahí empecé a conocer a la verdadera mujer", contó Guido a El Intransigente. Y ahí comenzó la historia de amor que hoy presumen por las redes. “Realmente la admiro como mujer”, dice orgulloso el sobre su novia.