Sol Pérez mostró fotos de cuando tenía 18 años y habló de sus cirugías estéticas

Sol Pérez se sumó al juego de verdadero o falso que es furor en las redes sociales. A través de su cuenta en Instagram, la modelo recordó sus inicios en la TV y habló de los cambios en su cuerpo.

“¿Te hiciste alguna cirugía o algún retoque en el cuerpo?”, fue una de las preguntas que lanzó uno de sus seguidores. “ Me operé la nariz a los 18 años porque mi hermano me la rompió de un cabezazo”, explicó Peréz.

Instagram Instagram

“También me operé las lolas”, agregó en las historias de Instagram. No obstante, la joven remarcó que el mayor cambio físico lo consiguió a fuerza de dieta y entrenamiento.

“En Combate empezó tu historia”, dijo otro seguidor en relación a su carrera en los medios y su paso por el programa de Canal 9 de Buenos Aires. La afirmación resultó ser falsa, Pérez explicó que había iniciado en “Uno contra Uno” junto a su tío a los 18 años y compartió una foto de aquellos tiempos.

Instagram Instagram

“Todos pensaban que era el gato de mi tío, y por eso me habían metido a trabajar. Mi tío me empezó a decir ‘sobri’ al aire y ahí me quedó ‘la sobri de Pérez’, que es mi tío ”, explicó.

“Después empecé a laburar por mi cuenta, hacía muchos casting, en algunos me iba bien, en otros no y después le pegué con el clima. Ahí nació la chica del clima”, agregó.