Sol Pérez habló del episodio más dramático de su vida: “Llamé al hombre que asesinó a mi abuela y...”

Mientras en el programa “Nosotros a la Mañana” trataban un hecho de actualidad tras el fallecimiento de Magalí, una joven que perdió su vida en su accidente en la vía pública, Sol Pérez revivió el doloroso momento en el que perdió a su abuela, quien falleció como consecuencia de haber sido embestida por un vehículo en 2016.

La panelista del ciclo reveló que ella misma llamó por teléfono al hombre que iba al volante del colectivo al momento del hecho: “Me contestó la mujer, me pasó con la hija, el hombre estaba en la casa, se escuchaba la tele… Me dijo: ´Yo no sé que historia te contaron a vos´. No sé qué historia me iban a contar si mi abuela estaba muerta y, claramente, su papá la había atropellado”.

“Estaba todo más que claro. Él pasó en rojo el semáforo. Eso me contestó. Encima, se enojó porque yo lo llamé por teléfono como para que me den algún tipo de explicación. En ese momento querés saber como pasó, necesitas algo...”, continuó Sol, visiblemente angustiada.

Esta no es la primera vez que la exparticipante de “Masterchef Celebrity 2″ habla de la trágica muerte de su abuela paterna, ya que en una visita a “Almorzando con Mirtha Legrand”, la mediática expresó: “Mi abuela murió en junio 2016 en un accidente. La atropelló un auto y nunca se supo nada. Fue justo enfrente del hospital Bocalandro”. Y continuó: “Ella se fue a hacer un estudio porque no quería tener nada, había tenido un cáncer en el estomago, la operaron y era súper vital: hacía tenis todos los fines de semana, practicaba, aquagym y también iba a cursos de computación. Tenía 82 años”.

Además brindó detalles del trágico día: “Una mañana salió de casa para hacerse un estudio y mi papá le dijo ‘¿te llevo?’, pero ella se tomó el colectivo y cruzando la calle para llegar al Bocalandro, un auto pasó en rojo, supuestamente, esquivando un camión y atropella a mi abuela. Fue todo muy raro porque pasó entre las 6.30 y 7 de la mañana y las cámaras a esa hora no funcionan”.

“¿No lo detuvieron?”, quiso saber Mirtha Legrand. “No”, lanzó Pérez. Y siguió: “La policía que estaba en ese momento dio como respuesta ‘igual era una persona mayor’ y lo más raro fue que cuando mi abuela tiene el accidente, sonó el teléfono de mi casa y me avisan ‘tenés que venir al Bocalandro’. Acá me dicen que tu abuela tuvo un accidente, pero no me dijeron que ella ya había fallecido... Me quedó la incertidumbre si ella sabía lo que la amaba”, finalizó una acongojada Sol Pérez.