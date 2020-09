Sol Pérez encendió las redes con sus rutinas en una cavadísima malla

Volvió el calor y la temporada de verano calienta las redes con argentinas que no pueden más de estrenar trajes de baño y disfrutar el tiempo con las altas temperaturas. Entre ellas, Sol Pérez no podía más para abandonar los espacios cerrados y empezar a entrenar al aire libre.

“Se vienen los días lindos y se empieza a entrenar al ☀️💪🏾”, puso la rubia junto a un video en que se la ve entrenando al ritmo de “Back in Black”. En las rutinas, la periodista le muestra a sus miles de seguidores como mantiene la figura que explota en la pantalla en el noticiero del Canal 26.

En una clavadísima malla rosa que cubre sólo lo necesario, la ex chica del clima practica todos sus ejercicios y deja en evidencia los resultados de su cotizada retaguardia.

“Sabés ser vecino del otro edificio y verla entrenar en pelotas todos los días? Ni de la casa salgo jajajajajaja”, ponía uno de los comentarios que cosechó miles de me gusta. La platea masculina no daba más, y la femenina no dejaba de halagar el esfuerzo y los resultados de la periodista. Agus Agazzani, Wanda Nara y Carolina Haldemann fueron algunas de las famosas que también le dejaron mensajes.