Sol Pérez cautivó con un vestido negro súper ajustado que deja ver partes de su escultural figura

Si hablamos de mujeres argentinas que saben seducir en las redes sociales, no nos puede faltar Sol Pérez. La mediática sabe muy bien cómo enamorar a sus seguidores de Instagram y esta vez no fue una excepción. Publicó una serie de fotografías con un vestido súper ajustado que dejó sin aliento a sus fans.

La ex Chica del clima y ahora conductora de noticiero sabe cómo posar para que su cuerpo luzca hermoso y despierte los ratones de sus 6 millones de seguidores.

El color de la prenda elegida por Pérez fue el negro, que además acompañó con un sensual maquillaje y peinado. El vestido ajustadísimo deja ver la parte abdominal y lucir así su espectacular cuerpazo.

Sol Pérez

Además, los colores elegidos para el impecable maquillaje enamoraron a los fans de Sol, marcando la tendencia que se viene para el verano.

Sol Pérez

Sol Pérez defendió a Wanda Nara

En medio del escándalo, Sol Pérez defendió a Wanda Nara luego de que Mauro Icardi le fue infiel con la China Suárez.

En el programa en el que la modelo trabaja, hablaban de que estaban “cansados” de escuchar y de hablar del tema. Sandra Borghi, su compañera, expresó: “Levante la mano quién se hartó”. La mayoría del equipo levantó la mano, pero Sol se diferenció de sus compañeros y afirmó: “Yo no”.

Ante esto, el Pollo Álvarez aclaró que están hartos, pero “de la novela, no de ellos, individualmente está todo bien”. Rápidamente, Sol volvió a dejar en claro su postura a favor de la pareja, afirmando: “A mí me gusta, están enamorados. Aparte, ¿Quién pudiera sufrir en Dubái?”.

Previamente había dicho: “Para mí, la culpa principal la tiene le hombre porque es el que está en la familia, el que engaña y el que tiene una relación con el otro”.

“No estoy hablando de la China porque en este caso no podemos saber si esto fue así o no. Pero sí en el caso de la China con otras relaciones pasadas. Hay algo que se llama códigos, y vos no te metés en una familia con hijos, casados. Yo no lo haría”, cerró.