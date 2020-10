Sol, la hija de El Polaco y Karina, disparó contra Valeria Aquino en medio del escándalo de familia ensamblada

El Polaco y Barby Silenzi están en medio de un escándalo familiar sumado a su aislamiento por ser positivo de Covid-19. Su ex esposa, Valeria Aquino, acusó a la bailarina de destratar a su hija Alma en su cumpleaños. Tras los dichos en la tele, la actual pareja del músico la desmintió y ahora se expresó Sol Cwirkaluk, fruto de la relación del cantante con Karina La Princesita.

En “Hay que ver”, Aquino dijo que Silenzi no quiso sacarse una foto con Alma: “La nena se sintió mal, se angustió y nos tuvimos que ir del cumple, de la casa de su papá. Me dolió esa situación como mamá porque yo soy distinta a la hora de estar con los nenes, sean míos o de mi ex pareja. Hay que tener amor y respeto por ellos”.

Y al mismo momento, por Twitter, la adolescente escribió: “¿¿Querés que te diga lo que es el desprecio?? Justo vos vas a hablar de falta de respeto”.

Luego, Barby habló con Paparazzi y acusó a Valeria por su mal trato con Sol: “Hay que ver quien maltrata a quien. Yo sé muchas cosas íntimas que no voy a decir porque no me corresponde. Pero la hija de Eze, Sol, creo que habló el otro día con su tuit (…) Hay que preguntarle a ella cómo trataba a Sol de chiquita, eso sí es feo, pero no voy a dar detalles. Que lo cuente ella si tan genia es. Seguramente, la nena en algún momento hablará”.