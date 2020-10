Sol Estevanez reveló el duro momento que pasó Sebastián tras el accidente: “Sintió que se moría”

Hace algunos meses, Sebastián Estevanez sufrió un accidente doméstico cuando quiso encender un fogata para compartir un momento con sus hijos y su mujer Ivana Sacanni.

El actor intentó prender el fuego con alcohol pero, después de que se le apagara tres veces, acercó el bidón que explotó en la cara y las manos del actor. Por la explosión, Estevanez se quemó la cara y las manos y debió ser atendido de urgencia por personal médico.

El actor de “Dulce amor” comenzó un lento e intenso tratamiento con el doctor Gustavo Sampietro, con altas dosis de antibióticos, analgésicos y cremas regeneradoras de piel.

Una de los familiares del intérprete que se refirió al tema fue su hermana Sol Estevanez, quién este jueves habló desde Francia con “Intrusos” y reveló algunos detalles del accidente doméstico.

“Cuando vi su cara quemada casi me desmayo. Había momentos muy dolorosos donde tenía que sacarse la piel muerta de la cara y eso le dolía mucho. Estaba bien de ánimo”, indicó la actriz.

“Le empezaron a tirar agua y le sacaron rápido la ropa. Está en plena recuperación, lo más peligroso ahora es exponerse al sol, y por suerte sin analgésicos ya”, explicó.

Subrayando el respeto que hay que tenerle al fuego o a los artefactos hogareños con gas, Sol Estevanez expuso una fuerte frase que le dijo su hermano, del momento en el que estaba tomado por las llamas: “El fuego es muy peligroso. En un momento él sintió que se moría. Me dijo ‘me estaba quemando vivo, era un dolor tan grande que no lo podía manejar’. Pero se pudo concentrar y hacer algo para apagarlo” .

Por otro lado, sobre el caso Juan Darthés, con quien compartió varios elencos, expresó: “Nunca más tuve contacto con Juan ni con la familia, no tomé posición en este tema, trabajé mucho con él. No tengo nada que contar porque no tuve ningún tipo de problema con él”.