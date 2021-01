Sofía Pachano se enojó porque sus fanáticos le preguntaron si estaba embarazada

Luego de un 2020 intenso por su participación en “MasterChef Celebrity” (Telefé), Sofía Pachano fue eliminada casi al final del ciclo y, inmediatamente, partió hacía México en donde la esperaba el amor de su vida Santiago Ramundo.

Instalada en aquel país, la hija de Aníbal Pachano – a quien se le presentaron varios proyectos luego de demostrar su capacidades en la cocina- comentó en su cuenta de Instagram: “Tengo un notición 🤩 se lo imaginan? “. Inmediatamente sus seguidores comenzaron a hacer sus apuestas y a arriesgar qué creían que la joven anunciaría.

Una follower no dudó y preguntó: “¿Estás embarazada?”, a lo que la joven respondió: “¿Seguimos pensando que la única noticia positiva que puede dar una mujer es estar embarazada? ¿Sinceramente sigue siendo lo primero en lo que se piensa? 2021, por favor”, expresó contestando al comentario.

Luego de unos minutos y más tranquila, Sofía volvió a sus redes y explicó la dureza de su mensaje: “No me enojé. Lo están leyendo ustedes con esa intención. Estoy diciendo que lo primero que se piensa si una mujer dice ‘voy a dar una linda noticia’ es un embarazo. Me parece que está bueno pensar, siendo 2021, que las mujeres tenemos otras noticias hermosas que contar (y no dije en ningún momento que contar un embarazo sea algo feo)”, finalizó.