Sofía Pachano respondió furiosa a los rumores de embarazo: “Las mujeres podemos tener grasa en la panza”

Sofía Pachano se cansó de que las preguntas sobre su cuerpo, precisamente que se pregunten si está embarazada y decidió responder. La actriz habló a través de sus historias de Instagram y les contestó sin filtros a todos los que piensan que está esperando a su primer hijo: “Es grasa”.

La hija de Aníbal Pachano dejó abierta la posibilidad de que sus seguidores le hagan preguntas y, al parecer, muchos tenían la misma duda. Les llamó la atención que Sofía decida mostrarse tal como es y automáticamente pensaron que esos kilos “de más” tenían que ver con un embarazo.

“Te reto a que intentes sacar panza”, “Sof, ¿estás embarazada?”, “bebé”, fueron algunos de los comentarios que la conductora de Cocineros Argentinos mostró en un video que compartió en sus histories y se sinceró con sus más de 700 mil seguidores.

“No, mi cielos, estoy… No, iba a decir gorda pero no porque no estoy gorda. Son kilitos, es grasa, no es un bebé. Las mujeres podemos tener grasa en la panza, les aviso. No es solo un bebé, no es solo un bebé... ¡Dios mío!”, dijo furiosa Sofía Pachano, cansada de recibir este tipo de mensajes.

"No me parece bien naturalizar esa violencia", escribió Pachano en su descargo. (Instagram). Instagram

Luego, se arrepintió con el tono con el que se dirigió y les pidió disculpas a quienes siguen el contenido que la artista comparte casi a diario: “¡Perdón! Me saqué en la historia anterior!”.

Esta no es la primera vez que Sofía habla abiertamente de su peso. En otras oportunidades también recibió comentarios desafortunados a los que les hizo frente. Fue en 2019 que en su cumpleaños se sinceró no solo con ella misma, sino también con sus seguidores con una especial publicación en redes.

“Soy Sofía, tengo 30 años, mido 1,57 y peso 58 kilos. Mi peso toda mi vida fue desde 50 a 52, y a los 22 años pesaba 47/48 por todo lo que bailaba. Nunca sufrí un trastorno alimenticio por suerte. El año pasado llegué a pesar 60 kilos. ¿Qué? ¿60 kilos? ‘¿Qué me pasó?’, me preguntaba”, comenzó.

“Me llevó meses entender que este es el cuerpo que me puse para transitar un difícil momento. Ahora lo abrazo y ya iré bajando sin la presión de ninguna sociedad que espera que yo sea flaca... Y ni hablar lo que me costo exponerme en un escenario al lado de bombas en maya de baile, me tuve que decir varias veces ‘Sofía, vos sos más que ocho kilos’. ¿Por qué no nos empezamos a fijar en lo que realmente importa?”.