Sofía Pachano contó cómo se complica la convivencia con su novio Santi Ramundo en plena pandemia

Luego de su paso por “MasterChef Celebrity 1” (Telefé) Sofía Pachano se convirtió en alguien popular que pasó de ser una actriz a convertirse en una figura de “Cocineros Argentinos” (TV Pública) y comenzó a pesar fuerte en las redes sociales.

Al mismo tiempo, en su vida amorosa apareció el actor Santiago Ramundo y todo parecía perfecto hasta el momento de la convivencia.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Aníbal Pachano comparte románticos posteos con su novio y recientemente escribió: “Hace cinco meses que estamos juntos y felices. Llevamos de novios, cuatro o cinco meses, pero nos agarró la pandemia en el medio”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “¿Cómo nos conocimos? Desde hace tiempo, porque él es actor, trabajó mucho acá, pero estuvo en México durante los últimos años, así que solo fuimos amigos. En un momento dejamos de ser amigos y ahí uno se empieza a dar cuenta que sucede algo más. ¿Qué raro esto que nos pasa? Ahí comienza todo”, afirmó la bailarina.

Ahora y eligiendo para su vida un perfil bajo, sobre todo de la relación, Sofía dijo a La Nación sobre la convivencia: “Sí, por suerte estamos súper bien, con las cosas normales que implica compartir todo. Nunca es todo perfecto. Me causa gracias cuando leo titulares que dicen “convivimos excelentemente”. Nunca es excelente. La gente convive como puede. Uno convive con cosas buenas y otras que no son tanto. Lo importante es quererse y que el vínculo sea entre gente normal. ¿Mi familia? Creo que se puede tener la vocación artística y no estar expuesto”, comentó.

“Una cosa es el arte y otra pertenecer al show business o al mundo del espectáculo. Pueden ir de la mano, pero no necesariamente sucede. En lo personal, cuando entré a ShowMatch era muy chica, así que no sé si me di cuenta del nivel de exposición. Obviamente, me llamaron porque mi papá estaba en el jurado”, recordó.

“Elijo, hay cosas que no me gustan. Hay un mandato fuerte que marca que, por estar en este ambiente, se tiene que saber todo de uno. Soy una persona y no quiero mostrar todo. Hablan bien o mal, sin conocerte. Lo que yo quiera contar de mi relación de pareja, lo cuento. Pero, seguramente, hay muchos aspectos que me voy a guardar”, dijo celosa de sus afectos y la mirada del público.

“Antes nos decían que teníamos una relación a distancia y yo respondía que no sabía, que no me parecía que había que catalogar. Ahí también aparece el mandato que dictamina que para estar en pareja hay que convivir o vivir en la misma ciudad como nuestros abuelos, pero nuestros abuelos, quizás, eran infelices. Cada uno tiene que vivir su vida como la quiera vivir”, finalizó la mediática más convencida que nunca.