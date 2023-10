Sofía Jujuy Jiménez se muestra en microbikini adentro del sauna y despierta ratones

Sofía Jujuy Jiménez compartió una serie de deslumbrantes fotos en su feed de Instagram este lunes por la noche, brindando a sus seguidores un vistazo a sus memorables vacaciones.

La primera postal capturó la atención al mostrar a Sofía en bikini, disfrutando de un momento relajante en un sauna. La última foto, tomada desde arriba en el mismo entorno, resaltó la belleza natural de Jiménez mientras disfrutaba.

Sofía Jujuy Jiménez

Sofía Jujuy Jiménez

En el emotivo posteo que acompañó las imágenes, expresó su gratitud por el increíble fin de semana y la dificultad para elegir un momento favorito.

Con un toque de humildad, agradeció a sus seguidores por los mensajes de amor, cerrando con un cálido “Gracias, Gracias, Gracias” que reflejó su aprecio por esos momentos especiales y el cariño recibido.

Sofía Jujuy Jiménez

Por otro lado, la también actriz dio de qué hablar, al subir unas fotografías a su feed de Instagram. En las mismas, lució un conjunto compuesto por un saco blazer overside, falda y corpiño de color gris brillante.

Rápidamente, en cuestión de horas, la publicación obtuvo miles de me gustas y muchos comentarios por parte de sus seguidores. “Hermosa”, “Sos fuega”, “Perfecta”, “Muuy diosa”, “Diosa por demás”, “Qué hermosa y sensual sos Sofi”, fueron algunas de las palabras expresadas por sus fans.

El look de Sofía 'Jujuy' Jiménez

El look de Sofía 'Jujuy' Jiménez

El look de Sofía 'Jujuy' Jiménez

Sofía Jujuy Jiménez y su video entrenando al límite

Desde que se dio a conocer la infidelidad que le cometió su exnovio a Sofía Jujuy Jiménez, la morocha volvió a ser centro de atención en las redes sociales como así también en los distintos medios de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión es noticia por su rostro y simpatía.

Como muchas de las modelos y personalidades que trabajan de forma similar a ella, la ex del Pelado López explota a más no poder las redes sociales y a través de ellas trabaja. No importa lo que haga en su día a día, ella siempre comparte un trozo de eso en su cuenta de Instagram para que sus seguidores y fanáticos formen parte de ello.

Recientemente, subió un reel que seguramente subió la temperatura de muchos seguidores. En él, se la ve ejercitándose sin parar, pero sobre todo poniendo su escote en primer plano y casi al descubierto.

Seguí Leyendo