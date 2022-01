Sofía “Jujuy” Jiménez disfrutó completamente desnuda de una cascada cordobesa y enloqueció a sus fans

Sofía “Jujuy” Jiménez está disfrutando del verano a full y cada destino lo hace ver mágico y único. Pasó por Punta del Este y ahora está en Córdoba junto a su novio Bautista Bello, el polista que la conquistó y le saca fotografías provocadoras en cada una de las paradas turísticas que hacen.

Y si hablamos de fotos sensuales, nos referimos a las últimas que publicó la mediática en su cuenta de Instagram. Elevó la temperatura de las redes con un álbum de imágenes en las que empezó totalmente vestida y terminó completamente desnuda.

Sofía Jujuy Jiménez se sacó toda la ropa y posó para Instagram desde una cascada en Córdoba

“La seguidilla de atrás pa’ lante“, escribió como epígrafe de la sesión realizada en una cascada perdida en un campo cordobés.

Como era de esperarse, su publicación logró miles de Me Gusta, comentarios halagadores y mimosos, además de emojis con corazones y fueguitos.

“Amo verte así de feliz”, “No Sofiaaaaaa, no podes posta”, “Tan linda” y “Lindo lugar y linda vos”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron varios de sus 1.6 millones de seguidores de Instagram.

Bautista, el novio polista de Sofía “Jujuy” Jiménez

La modelo y conductora oficializó su romance con Bautista Bello en septiembre de 2021, se había hablado mucho de ellos durante varias semanas hasta que ella blanqueó el amor en las redes sociales. Y desde ese momento, las postales cargadas de amor y aventuras de los tortolitos no dejan de aparecer.

El joven rubio le hace honor a su apellido y cuenta con más de 22 mil seguidores en Instagram donde muchas personas le dan Me Gusta sus imágenes. Y hay una híper reconocida que le puso varios corazoncitos: Wanda Nara.

En una entrevista con “Intrusos”, Jujuy reveló cómo fue la reacción de ambos cuando vieron que la mediática veía su perfil. “En su momento nos sorprendió. Yo no sé ahora cómo saltó todo, pero en realidad esto fue en diciembre cuando yo estaba en Jujuy. A Bauti le llegaron varios likes de Wanda y no entendía nada”, dijo.

“Bauti me contó, me dijo ‘che, no sabés, mirá esto, qué raro’. Yo dije lo mismo, ‘qué raro’. Pero quedó ahí, nos pareció irrelevante. Nos reímos de la situación. No entendíamos bien qué onda, pero no se conocen”, aseguró la joven.

