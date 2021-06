Sofía Gala sorprendió en las redes con una dura reflexión: “La normalidad antes de esta pandemia era un asco”

A mediados de marzo del 2020, se declaraba la pandemia por coronavirus y el mundo se paralizó. En esos instantes de incertidumbre, se solía decir que de esa situación la humanidad iba a salir mejor. Un año después, a pesar de las campañas de vacunación, algunas restricciones continúan y las cifras de muertes han bajado. Con este marco, Sofía Gala apareció en sus redes sociales y a través de una historia expresó una dura opinión contra la gente que quiere volver a la antigua normalidad.

La historia que compartió Sofía captura

“No entiendo cuando la gente dice: ‘Quiero volver a la normalidad’. La normalidad antes de esta pandemia era un asco, si hay algo que no quiero jamás es volver a como estábamos antes”, comenzó diciendo la actriz. . “La mayoría de las personas no quieren estar mejor, sólo volver a la mie... donde se sienten más cómodos”, se explayó Sofía.

No conforme con esto, la hija de la vedette Moria Casán concluyó el mensaje con un profundo mensaje final de esperanza: “Hagamos que esta crisis del orto sirva para algo y no volvamos para atrás, creemos algo nuevo”, alentó a sus seguidores.

“En algún punto la pandemia me ayudó a dejar aunque sea un poquito atrás la fantasía de que uno maneja todo. Creo que esa es su gran enseñanza. Si los chicos no terminaron una tarea o no se bañaron un día, ahora sé que sobreviviremos. Antes me parecía que no”, expresó Gala en una entrevista realizada el año pasado, donde también reflexionaba sobre el confinamiento.

Hace unas semanas, la actriz estuvo de invitada en el programa “PH: Podemos Hablar”, y allí habló sobre sus malas experiencias con las adicciones: “Tenía a mi hija lejos, sin poder verla. Estaba en mi casa escondida abajo de una cama, consumiendo y pensando que eso ya no iba más, quería parar y no podía”, contó Sofía en el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Además, reconoció la labor de su madre, quien la ayudó a sobreponerse: “Creo que me ayudó sin darse cuenta”.