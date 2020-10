Sofi Morandi no se contuvo y le contestó a los haters en las redes sociales

Sofi Morandi está siempre activa en sus redes sociales y aprovechando el aislamiento social compartió un video en sus historias de Instagram “beboteando” y, como era de esperar, sus fanáticos aplaudieron la acción pero varios haters mencionaron algunos cambios estéticos en el rostro de la joven.

Morandi, lejos de no prestar atención a los comentarios negativos, contestó a través de sus historias y dijo: “Sofi, ya no te pongas rellenos en los labios. Estabas bien antes”, fue el mensaje que Morandi seleccionó y leyó para responder.

Los posteos de la influencer

Visiblemente molesta la joven dijo: “Chicos, no tengo relleno en los labios, no me puse. Si algún día se me canta ponerme relleno en los labios lo voy a hacer. Así que esperá sentadito a que eso suceda. ¿Se entiende lo que digo? Igual me encantan mis labios, tengo tremenda jeta. ¡Ah, humildad!”, comentó Sofi, harta de los reclamos estéticos en su cara.

Luego Sofi agregó: “¿Podemos no opinar del cuerpo de las personas sin que ellos pidan opinión al respecto? ¿Podemos hacer un challenge (desafío) en TikTok que sea ‘cerrá el orto challenge’?”.

La joven respondió a los haters

Finalmente Morandi confirmó que no se retocó los labios, pero sí aceptó que se realizó un cambio: “Lo que sí me hice fue el perfilado de cejas y un sombreado”.

En lo que se refiere a cirugías, luego de salir campeona con Julián Serrano en el Bailando, la actriz se hizo las lolas: “Estoy re contenta. No voy a mostrarlas, de hecho me las re tapo. Son re para mí, estoy chocha. Yo quería desde los 18 años, pero mis viejos no me daban mucho el OK y me las tenía que pagar cuando tuviera mi plata...”, reconoció Sofi sobre su gran deseo.