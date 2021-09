Sin proyectos actorales, Gastón Soffritti encaró un nuevo emprendimiento

A pocos meses de cumplir 30 años, Gastón Soffritti está convencido que nació para ser actor. Sin embargo, a raíz de la crisis económica que agudizó la pandemia y que golpeó con fuerza al ambiente artístico, decidió ampliar sus horizontes profesionales y probar suerte en otro rubro.

“Me pasa que tengo que armar otros proyectos porque solo con la actuación no es suficiente”, señaló en una entrevista con Mariano Hueter y Jazmín Stuart, en DAC Ficciones Cortas (CineAR). Y agregó: “Me he metido en negocios que nada tienen que ver con mi vocación, me puse una cervecería”.

Además, reveló que muchas veces se angustia porque no lo convocan a formar parte de nuevos desafíos actorales. “Como actor a veces pienso que no tengo más para dar. Pero entiendo que este laburo hay momentos que estas y otros que no”, señaló el joven que trabajó en Rincón de luz, Chiquititas y Graduados, entre otras ficciones.

Gastón Soffritti está involucrado con los problemas de los actores

En los inicios de la pandemia, Gastón, junto a un grupo de colegas entre los que se destacan Peter Lanzani, el Chino Darín, Lali Espósito, Candela Vetrano y Sofía Pachano, formó la Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA).

“Estamos muy preocupados por la industria en la que trabajamos. El mundo está en constante cambio, y la expansión de las nuevas tecnologías nos exige adaptarnos para no quedarnos afuera del mercado”, manifestaron los artistas, que buscaban un cambio en la regulación de la industria-