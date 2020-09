¡Sin piedad! Las burlas de Rial y Brancatelli a Alfredo Casero por su video insultando al Presidente

El video donde se observa al actor Alfredo Casero en la marcha opositora al Gobierno y que tuvo lugar en las afueras del Congreso de la Nación se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Como era de esperar, tuvo diferentes repercusiones tanto positivos como negativas, a las que se sumaron Jorge Rial y Diego Brancatelli, quienes salieron con los tapones de punta a criticar al humorista.

La grabación que muestra a Casero, sin barbijo ni tapabocas, insultando a Alberto Fernández y tildándolo a este de “ser menos que un remisero”, llegó a la cuenta de Twitter del conductor de Intrusos en el espectáculo, quien no tuvo reparo alguno al momento de opinar.

“Volvió Cha Cha Cha en su versión golpista. Cagándose en todo”, aseguró el presentador de televisión y radio, recordando con sarcasmo uno de los mayores éxitos de Casero, para luego chicanearlo con sus últimos trabajos en teatro.

“Sin talento, pero con la convocatoria mínima que nos tenía acostumbrado en sus shows. Digamos todo”, sentenció Rial en la red social del pajarito, burlándose así de la poca asistencia a la manifestación ocurrida al mismo tiempo en el que se desarrollaba una sesión escandalosa en la Cámara de Diputados de la Nación.

Brancatelli se hizo eco de los comentarios de su colega de América TV, citó su tuit y también le pegó al comediante antikirchnerista.

“Bueno, lleva más gente a la gorra que al teatro. Acá no puede suspender función”, disparó el panelista de Intratables.

La protesta de Alfredo Casero en el Congreso y los insultos al presidente

En la manifestación, el intérprete le contó la historia de una señora de 80 años que habló con él a un grupo de personas que lo rodeaba.

“Tenía miedo y al poco tiempo, al ver a la gente en la calle, dejó de tener miedo y hoy por hoy combate también esta porquería que es una mentira que todos estamos permitiendo. Estamos permitiendo esta mentira”, expresó el artista que no llevaba el tapabocas obligatorio por la pandemia del coronavirus Covid-19.

“Si vos estás en tu casa y no podes venir no vengas, nosotros venimos. Yo me cago ya en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución”, exclamó el músico, provocando que sus admiradores estallen en aplausos.

“Somos nosotros los únicos independientes”, aseguró Casero, para luego arengar a los manifestantes a que entonen al unísono la consigna “Alberto, andá a la puta que te parió”.