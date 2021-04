Sin filtro: Yanina Latorre apuntó contra Jorge Rial por su bajo rating en América

Hace algunas semanas Jorge Rial debutó en América con su nuevo ciclo “TV Nostra” luego de su polémica salida de “Intrusos”.

El nuevo programa con temas de actualidad, política, espectáculos y humor comenzó con un alto rating porque tuvo, como primer entrevistado, a Matías Morla ex abogado de Diego Maradona.

Con el pasar de los días, la audiencia disminuyó y tanto Jorge Rial como la gerencia del canal de Daniel Vila se preocuparon por la situación pensando en algunos cambios inmediatos.

Con respecto a este tema Yanina Latorre uso sus historias de Instagram y se dedicó, mientras tomaba mate en su casa, de aniquilar a Jorge Rial luego de que el conductor publicara un informe sobre ella en “TV Nostra”.

A las 6 de la mañana Yanina comenzó diciendo: “Les está yendo para el orto. Tenés que volver a Intrusos , que es lo que mejor hacés”, disparó.

Luego sumó: “Hay un informe de Rial que quiere emular a Bendita. Piensa que con informes míos de quince minutos va a medir como Bendita. No, papi”, dijo la rubia sin titubear.

“Tenés que dejar un poco la política y el kirchnersmo. Son muy zurdos, vos y Ángela Lerena. La gente no te va a mirar”, dijo Yanina convencida que a la comentarista deportiva la apoya el Gobierno.

Latorre también se refirió al constante ataque de Rial por la vacunación de su madre en Miami: “Seguime pegando por la vacuna, con que tengo plata. Yo no me vacuné, vacuné a mi vieja. No hice turismo de vacunación…Vos también tenés plata”

Y luego añadió: “Soy honesta, pago mis impuestos, no soy política, no recibo sobres. Laburo y con la plata de mi laburo hago lo que se me canta la garompa”, finalizó la mediática.