¡Sin filtro! María O’Donnell opinó de sus compañeros y fue filosa al hablar de Sol Pérez

La semifinal de Masterchef Celebrity está cada vez más picante y todos los participantes lo dan todo para poder llegar a la gran final. Es por eso que por momentos dejan el compañerismo de lado y juegan pensando solo en ganar. Así lo demostró este miércoles María O’Donnell, quien definió muy bien a cada uno de sus contrincantes y lo hizo sin filtros.

Santiago Del Moro se acercó a la isla de la periodista y en una charla entre colegas le pidió que diga los defectos y virtudes de sus compañeros.

“Si no sos vos, ¿quiénes creés que tienen más chance de ganar Masterchef Argentina?”, le preguntó Del Moro. Gastón Dalmau fue al primero que analizó y dijo que es “muy aplicado, que estudia mucho” y que es bueno para la pastelería, pero que se “bajonea mucho”.

Luego llegó el turno de Sol Pérez, con quien fue más filosa. Primero elogió su disciplina, pero criticó que no prueba los platos que cocina: “No prueba la comida. Tiene que probar los sabores que produce”. Las declaraciones de O’Donnell sorprendieron a la modelo, quien no pudo ocultar su asombro.

Sol Pérez fue criticada por no probar sus platos. Google

A Georgina Barbarossa le reconoció que tiene muchas horas de cocina encima, pero que su desempeño tiene algunos altibajos. Al hablar de Claudia Fontán, resaltó su técnica y creatividad, y como debilidad sugirió que su compañera “tiene que dominar su cabeza”.

En tanto que de Cande Vetrano también valoró su creatividad y criticó que como Gastón, también “se bajonea” cuando no le salen las cosas como esperaba.

Finalmente, al hablar de ella dijo que una de sus virtudes es conocer muchos sabores gracias a sus viajes y como debilidad marcó que es todo lo relacionado a la pastelería.