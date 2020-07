Sin consuelo, la hermana de La Floppy le dio el último adiós: “No lo voy a poder superar”

En la mañana del lunes 27, fue Claudia Peloc quien tuvo la difícil tarea de avisar a los amigos más cercanos de La Floppy que su cuadro había empeorado y que había sido trasladada a terapia intensiva. Ella también era quien se turnaba con Lizy Tagliani, Lourdes Sánchez y otros para ir cuidado a Fabián Peloc desde aquel 2 de julio que le diagnosticaron la leucemia que llevó a la muerte a su hermano en la noche del pasado lunes.

El martes 28 le tocó la dura realidad de enterrar al humorista en una reducida ceremonia, a causa de las restricciones que rigen por la pandemia de coronavirus, en el cementerio de Lomas de Zamora.

Un día después, todavía sin consuelo, decidió darle el último adiós en las redes sociales. “Hermano mío, nunca, te juro que nunca va a pasar esta tristeza inmensa que siento. No lo creo que no te voy a ver más. No lo entiendo. No lo voy a poder superar. Te amo en infinito. Ayudame a seguir. No puedo más”, escribió la mujer junto a una captura de pantalla del anuncio que hizo la Asociación Argentina de Actores en Twitter, para dar a conocer su muerte.

En el perfil de la mujer también destacan fotografías de ella junto Lourdes y Lizy, dos de las personas que más quisieron a su hermano en medio artístico y justamente las dos que más golpeadas se mostraron por su pronta partida.

Y justamente la conductora de “El precio justo” también se expresó en las redes luego del entierro de su amiga y asistente personal.

“Horas eternas. Ya estoy en casa con mis perris. Les agradezco tantos mensajes de aliento. Pronto de de a poco iré contestando y también les contaré lo sucedido”, comenzó en su cuenta de Twitter. “Un gran abrazo gracias por tanto amor. La mamá y las hermanas de La Floppy están juntas acompañándose en este momento”, cerró la humorista.