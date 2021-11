Silvio Soldán reveló que está de novio con una mujer que lo acosaba: “Me perseguía y me mandaba regalos”

A sus 86 años, Silvio Soldán está viviendo un gran presente personal y laboral. El reconocido locutor y presentador reveló que está de novio con una mujer más joven...¡que solía acosarlo! Además, contó que afortunadamente está con mucho trabajo en el interior del país, por lo que aún no tiene pensado retirarse.

Invitado al piso de Intrusos, el ex de Silvia Süller y Giselle Rímolo detalló que está en pareja con Susana, una fan: “Me acosó durante años. Me perseguía y cada vez que cumplía años me mandaba regalos. Yo solo le decía ‘gracias’, pero nos conocimos y me encantó. Es totalmente distinta a todas las mujeres que ustedes conocieron en mi vida”.

Asimismo, la diferenció de sus antiguas relaciones: “No es muy rubia. A mí me llama la atención el color rubio, me gusta. Ella me convenció. Nos hicimos amigos, después pasó un poquito más y yo seguía con mi vida hasta que un día dije ‘basta’ y me dediqué exclusivamente a ella”.

Consultado por la diferencia de edad, Soldán reconoció: “Lo voy a decir: mucha gente va a saber que yo tengo 86 años, son muchos, eh. Ella tiene 54. Es una chiquilina para mí, al lado mío es una nena”.

A qué se dedica Silvio Soldán en la actualidad

“Estoy pasando por un buen momento. Hice una gira de once días, con ocho shows. Estuve en La Rioja y Tucumán, donde visité cuatro localidades en las que fui distinguido”, relató el conductor, muy contento por estar tan activo a su edad.

De hecho, en Concepción lo declararon huésped de honor de la Legislatura, mientras que en en San Miguel de Tucumán fue nombrado Visitante Distinguido.

Cabe recordar que dos meses atrás, Silvio Soldán fue operado de la columna por una caída que sufrió en la calle: “Tropecé con una persona muy apurada. Me levanté de la vereda con un poco de dolor, pero cuando el cuerpo se fue enfriando, sufrí”, recordó en Intrusos. Y aseguró: “Mientras el cuerpo aguante vamos a ir para adelante”.