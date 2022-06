Silvina Escudero completamente desnuda encendió a sus seguidores

Silvina Luna deslumbró una vez más a sus seguidores en las redes sociales con una foto donde solo la viste un antifaz pintado en su cara. Con un desnudo completo, la bailarina celebró el Día del Orgullo LGBT y publicó en su cuenta de Instagram una imagen para el infarto.

Cada posteo que realiza la famosa logra captar la atención de sus fanáticos y esta vez no fue la excepción. Mostrando su cuerpo, con parte de su rostro pintado con los colores de la bandera de LGBT o arcoíris, la bailarina quiso dejar un mensaje especial: “El amor se siente ❤️ no necesita explicación. Que nada te defina, buscá tu libertad!”.

Silvina Escudero

Peinada con una cola de caballo, desde su jardín, los seguidores de Instagram de Escudero adoraron la imagen y dejaron muchos mensajes. “Te rre quiero mucho, te ves bellísima además, feliz día para vos, you’re so damn hot, todos somos felices, por ser como somos, aparte tmb soy feliz, al tener síndrome de asperger, y me acepto como soy, sobre al tener a la gente que me quiere, te rre adoro baby”, “Silvina te amo sos una mujer con todas las letras,te saludo en MAPUCHE Mari Mari peñi 💪 desde Villa Regina Río negro”, “Diosaaa”, fueron algunos de los mensajes más importantes que recibió la publicación que, además se llenó de “Me Gusta”.

Silvina Escudero desde la cama

Silvina Escudero delumbra casi a diario con las fotos y videos que comparte en su cuenta de Instagram. La morocha conquista los corazones de más de un internauta, como lo hizo con una de sus últimas publicaciones, en la que posó con un conjunto de ropa interior negro.