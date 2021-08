Silvia Süller dejó a su novio de 23 años porque “ya no le divertía”

Luego de asegurar que había encontrado el amor de su vida y jurarse amor eterno, Silvia Süller confirmó que terminó su relación con Martín Lema, el joven uruguayo que conoció en medio de la pandemia por el coronavirus.

Con propuesta de casamiento de por medio y la idea de formar una familia juntos, la hermana de Guido Süller dijo que el amor se terminó por la sencilla razón que “ya no le divertía”.

A través de su cuenta de Instagram, la ex de Silvio Soldán compartió algunos mensajes que tenían a Lema como destinatario. Los furiosos posteos explicaban las razones detrás de su ruptura.

En primer lugar Silvia compartió un mensaje enigmático que decía: “Te das cuenta de lo que significas para alguien cuando te regala tiempo, de ese que no tiene, pero inventó para ti”. Luego vino el segundo escrito en donde las razones se volvieron más claras: “¡Saben que lo único que tenemos en la vida es tiempo! ¡No lo desperdicien en cualquier cosa... o con cualquiera, vale ORO!”.

Finalmente y para dejar en claro la intención de sus publicaciones Silvia anunció su ruptura con Lema junto a una foto de la pareja: “Se terminó al fin. ¿Acaso alguien pensó que podría pasar algo? El que con niños se acuesta, mojado se despierta”.

Muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y uno de ellos le dijo a Süller que nunca creyó en ese amor: “Sí obvio, le estaba dando una mano pero la semana pasada se cortó solo y encima me involucró. Además, ya no me divertía. No terminó el colegio ni estudia periodismo. ¡Me cansé de un año de mentiras, las cuales ustedes saben que odio! ¡Sorry!”, cerró.