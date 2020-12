Silvia D’ Auro, la ex de Jorge Rial, y su reacción al conocer la noticia de la “nueva mamá” de More

Recientemente Morena Rial manifestó en sus redes sociales la intención de “adoptar” a una nueva mamá. Luego de unos días se supo que la mujer en cuestión era una empresaria argentina que reside en Punta del Este y con quien la joven tiene una relación de cariño y admiración.

Jackie Patoka también manifestó su amor “maternal” por More y los medios se hicieron eco de esta relación de cariño y apoyo entre las mujeres.

Foto de archivo de Morena y Rocío Rial

“Mamita, que hablen, que digan, que supongan. Te amo, deseo que sigas siendo feliz como lo sos. Te mereces todo lo bueno de esta vida, te amo y acá estoy para vos para toda la vida. Te amo mucho más de lo que nadie imagina, Siempre vas a ser mi mamá del corazón, pase lo q pase. @jackie.pato TE AMO ETERNAMENTE”, escribió Morena el 17 de noviembre.

Cual es la relación entre More Rial y Jacky Patoka (Web)

Por su parte Patoka dijo sobre la hija del conductor de “Intrusos” (América): “La conocí por Abigail Pereira. Estábamos haciendo una canción de discriminación. Ella me la presentó. Yo conocía su historia pero no en profundidad como ahora. Estuvo por venir a Estados Unidos pero tuvo una pelea grande con su padre y no pudo viajar. Esto fue hace 3 años”, comenzó diciendo en diálogo con la revista Caras.

Luego agregó: “Después compartimos unos días en Punta del Este, donde vino con Francesco y Facundo Ambrosioni Se alojaron en mi departamento y ahí hicimos un lazo de madre e hija. Ahora somos inseparables. Después de un tiempo me empezó a decir mamá. Es un lazo que le hace falta. Debe ser bravo ser abandonada”, comentó.

Silvia D´Auro, la madre adaptiva de Morena y ex pareja de Jorge Rial, no realizó declaraciones al respecto ni siquiera cuando nació su nieto Francesco. La productora decidió abandonar su cuenta de Twitter y nunca más la recuperó.

Su último posteo fue el 19 de diciembre de 2018 y decía: “A los que les gusta la sangre acá no la van a encontrar ni sacando conjeturas macabras a las que están acostumbrados”.