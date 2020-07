Sigue el escándalo Neumann-Cubero: denuncia penal y descargos de la hermana de Fabián

Parece que entre Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero no hay un punto de unión. Y tras unos meses de tranquilidad, llegó nuevamente el escándalo y las denuncias. Ésta vez fue el futbolista quien llevó a la justicia a la modelo.

En “Los ángeles de la mañana”, confiaron que Poroto denunció a su ex penalmente por no querer dejarlo ver a sus hijas. Andrea Taboada detalló que Nicole no quiso que Sienna, Allegra e Indiana salieran con su papá para festejar el cumpleaños de una de las nenas.

“Es una denuncia penal realizada en el transcurso de la mañana de Fabián Cubero contra Nicole Neumann. Es la segunda, se realizó en Pacheco, en la comisaría de Talar de los Troncos, porque no le entrega a sus hijas”, aclaró la panelista y sumó: “Le correspondía en el día de hoy tener a sus hijas Fabián Cubero para llevárselas a su casa y pasar el cumple de Sienna que es mañana”.

En medio del conflicto, Ángel de Brito contó que la rubia habría pedido a Mica Viciconte y a Fabián hacerse el hisopado de coronavirus lo cual provocó a la pareja y llevó a que Cubero también le pida una prueba a su ex.

Como si fuera poco, la angelita se comunicó con la Soledad Cubero, la hermana del futbolista, y sumó más data al pleito: “Mi hermano fue a buscar a las nenas porque era lo que tenían acordado. Él incluso había preparado todo para festejarle el cumple a una de ellas pero cuando fue, la empleada no se las quiso dar por pedido de Nicole”.

“Siento que esto no se va a terminar más. Ahora quiere que Fabián y Micaela se hagan el test de coronavirus pero ninguno de los dos estuvo en contacto con nadie enfermo, ni se fue de viaje ni hizo nada que ameritara hacerse las pruebas”, precisó y continuó: “Le está cagando la vida a mi hermano con todo esto. Realmente es insostenible vivir de esta manera y por eso Fabián hizo otra vez la denuncia”.