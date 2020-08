¡Sigue el enfrentamiento! Karina Jelinek ahora le exigió una disculpa pública de Yanina Latorre

Cuando todos pensaban que la polémica entre Karina Jelinek y Yanina Latorre había quedado en el olvido, nuevamente la modelo salió a exigir que la panelista de “LAM” (El Trece) le pida disculpas luego de haber revelado intimidades de la ex de Leonardo Fariña que le trajeron consecuencias con su familia.

Latorre comentó, hace semanas, que Jelinek estaba enamorada de una mujer que era su representante y que pasaban mucho tiempo juntas, incluso se ponían muy mimosas en los vivos de Instagram que la morocha realizaba a altas horas de la madrugada.

Entrevistada por la Revista Gente, Jelinek dio una larga nota en donde ahondó en el tema de su relación con Flor Parise a quien considera “una compañera de vida”.

Sobre sus preferencias a la hora del amor Karina manifestó: “Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme”.

Con relación a su nueva relación, la modelo dijo que sigue muy molesta con Yanina Latorre y agregó: “Sigo sin entender por qué hizo algo así, me expuso a mí y a mi familia. Me sorprende de parte de ella, que debería tener un poco de empatía, teniendo en cuenta lo que le pasó a ella y cómo sufrieron sus hijos. Me sorprende que haya dicho todo eso en TV y los detalles que dio. No acepto que no me haya pedido disculpas al darse cuenta de que me expuso”.

Repasando la nota de Gente, Yanina respondió: “Me está cansando, me va a tener que pedir disculpas ella a mí, le voy a mandar una carta documento. Me tiene podrida esta mina”. Luego de haber visto la publicación la esposa de Diego Latorre dijo: “Está lleno de fotos de ella dándose besos con mujeres y hombres. Si abro una revista y la veo chapando con Paz Cornú entiendo que no tiene problemas con su sexualidad. Ella vive su sexualidad públicamente. Se hablaron de varias novias, se habló hasta de Majo, que jamás supimos si era verdad o mentira. El entorno de ella habla y ella siempre hace este juego, que deje de mentir”, finalizó la rubia indignada.