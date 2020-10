“Siempre en mi corazón”: Mariana Fabbiani despidió con un emotivo mensaje a Raúl Portal

La noticia sobre la muerte de Raúl Portal impactó en muchas personas del espectáculo artístico como también en ciudadanos comunes, que tenía gran admiración por el conductor que innovó en la televisión e hizo programas que hoy repiten su formato.

Muchas figuras comenzaron a despedir a Portal en las redes y fue Mariana Fabbini quien se conmocionó al conocer la noticia del deceso por el cariño que la unía al conductor con el que trabajó además de ser parte de la familia por ser la novia, durante muchos años de Gastón Portal.

Fue en “Perdona nuestros pecados” donde la conductora de “Mamushka” (El Trece) y Raúl supieron conquistar a los televidentes de una manera única.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia no dudó en expresar su cariño y junto a una foto de ambos en un estudio de televisión y otra dándose un abrazo escribió: «Gracias por tantas risas, Rá. Siempre estarás en mi corazón. Buen viaje», manifestó Mariana.

Mariana Fabbiani despidió a Portal

El posteo consiguió más de 75 mil “likes” y mensajes como: «Lo pienso a él y te pienso a vos inevitablemente. Buen viaje Raúl», «Trabajé 30 años en su casa, buena persona generoso, buen viaje mi querido amigo, Raúl Portal», «¡¡¡Eran LA dupla!!! Me contagiaban la risa», «Sí me habrán retado más de una vez por no irme a dormir por mirar NOTIDORMI. Buen viaje genio», «Con humor encontrando esos detalles que no había que perder de vista. Esas cosas que no podían pasar de ser percibidas. ¡Gracias por todo Raúl, bien viaje!», manifestaron los usuarios de Instagram junto a cientos de comentarios más.