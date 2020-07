“Sherazade” respodió a las criticas por su “celulitis y sobrepeso”, luego de dar luz

Bergüzar Korel alcanzó la fama mundial con su protagónico en “Las mil y una noches”, pero la novela no solo fue un antes y después en su carrera, sino que allí también conoció a Halit Ergenç, quien interpretaba a “Onur” y desde hace 11 años es su marido. Juntos formaron una familia que completan Alí (10) y el recién nacido Han. Justamente por el cambio físico que sufrió tras la llegada de su segundo hijo fue que recibió muchas críticas por parte de la prensa turca.

Cansada de las presiones por el “cuerpo perfecto”, “Sherazade” hizo su descargo contra los medios que no solo se centraron en su cuerpo, sino que hasta insinuaron que estaba deprimida por la situación.

Con una serie de imágenes donde se mostró al natural, sin ningún tipo de filtro, posando en bikini y disfrutando del calor a borde de un yate, la actriz turca compartió en su cuenta de Instagram un mensaje donde ironizaba sobre los titulares que hablaban de ella.

“El sobrepeso de la famosa actriz que trajo a su segundo hijo al mundo hace 4 meses no pasó desapercibido”, “Los esfuerzos para esconder a Bergüzar Korel, que se observó que no se había recuperado de los pesos al nacer, no funcionaron”, “Esta imagen de Bergüzar Korel, que llamó la atención por su peso y celulitis después del nacimiento, fue sorprendente”, “Aquellos que vieron a Bergüzar Korel, que estaba de vacaciones entre el aspecto confuso del medio ambiente, no pudieron evitar decir ‘no hay rastros de su antigua forma'”, “Con esta imagen, puede deslizarse por el cambio de choque de Bergüzar Korel, quien es objeto de burlas con flechas de crítica y comentarios insultantes en las redes sociales”, fueron algunos de los títulos que sacó de la prensa de su país.

Con una sonrisa súper relajada, como se la vio en sus fotos, la artista concluyó: “No quise cansarte. Que tengas un buen verano”. El posteo fue muy bien recibido por el millón y medio de seguidores que tiene, que respondió con casi 900 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios.