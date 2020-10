Sergio Romero se quedó afuera de la Selección y su esposa Eliana Guercio salió a defenderlo en las redes

Nuevamente Eliana Guercio salió con “los tapones de punta” a defender a su esposo Sergio Romero luego de quedar fuera del equipo seleccionado por el nuevo DT pero además, la rubia también fue contra la dirigencia del Manchester United, actual club del futbolista.

En su rol de vocera deportiva de “Chiquito”, Guercio se refirió a los conflictos deportivos del arquero y en el programa de TyC “Súper Fútbol” mostraron los tuits de la argentina haciendo referencia al tema.

La rubia se enojó con Scaloni

En primer lugar Guercio enumeró las estadísticas de Romero con la celeste y blanca y escribió: “Lo sacaron por las dudas” escribió en referencia a que desde que llegó el nuevo DT Romero ni tuvo más chances en el equipo. Después de que se lesionó y se perdió el mundial 2018, Sergio no atajó más en la Selección.

“Solo quisiera aclarar que Sergio nunca decidió la locura de dejar la Selección, a Sergio lo sacaron sin haber NUNCA dejado de rendir, cosa rara para un arquero con 96 partidos en Selección”, escribió la rubia.

Eliana también reclamó ante el Manchester United porque según ella no lo dejan irse del club: “No es que Sergio no se quiso ir de United, no querían que se vaya. Es más, le renovaron el contrato. Espero que no lo tomen a mal. Saludo”, escribió y agregó: “Sergio trabajó duro para su club. La última copa que ganaron la levantaron con él. Deben dejarlo irse. ¡Respeto una vez!”.