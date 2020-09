¿Será cierto? Aseguran que Ivana Nadal estaría captada por una secta

Los videos que comparte Ivana Nadal desde hace tiempo en sus redes sociales hablando sobre amor y espiritualidad ha generado diversas opiniones, tanto negativas como positivas.

Sin embargo, la grabación que subió a Instagram donde comparó la violación de un bebé con los haters llegó a un límite que provocó que muchas más personas se pregunten si está captada en algún tipo de organización coercitiva, entre otras palabras, una secta.

El principal impulsor de la ley antisectas en la República Argentina, Pablo Salum, dialogó este miércoles con “Hay que ver” y brindó su punto de vista sobre la conductora de televisión.

“Lo que vemos habitualmente cuando hay una captación es un cambio en el discurso y la adopción de un doctrina o filosofía que puede atentar contra la salud y los derechos de terceros. Muchas veces se piensa que estar en una secta es estar captados dentro de una comunidad, como en una película, con sacrificios humanos y hay chicos abusados sexualmente. Pero no es así, se mezcla todo.”, comenzó a explicar el entrevistado del programa de José María Listorti y Denise Dumas.

“Estas doctrinas se meten con la sanidad. Las organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas, no son lo que eran antes porque se fue conociendo mucho a nivel mundial. Se fueron fusionando y tratan de imponer su doctrina a través de prácticas y pseudociencias que las hacen pasar por prácticas científicas cuando no lo son”, continuó Salum.

“A veces no se habla de captación porque la persona no está adherida al 100%”, aclaró el hombre que perdió a toda su familia por culpa de una organización coercitiva, indicando que en el caso de la modelo, podría también tratarse de una adhesión a un doctrina new age.

“Hay muchos que son antivacunas, anticiencia. Creen que son elegidos, creen en el tema del karma, y que todo es un premio y castigo. Creen también en el desapego, en que cuánto más des, más vas a recibir”, explicó el experto, para luego comparar las declaraciones de la morocha con las de otro mediático.

“Esto mismo que dijo Ivana Nadal fue dicho por Claudio María Domínguez sobre el caso de una madre que asesinó a su hijo y luego de suicidó. Él dijo que ese niño se lo merecía porque ‘era su karma’, porque ‘seguramente había sido una mala persona en su vida anterior’”, señaló Pablo.

Como el programa de El Nueve comparó los dichos de la influencer con los de un popular gurú que hace videos, el impulsor de la ley antisectas precisó que muchas de las personas que ejercen ese rol espiritual justifican los abusos sexuales y la pedofilia bajo ese tipo de lineamientos.

Cuando el conductor le preguntó a su entrevistado sobre si observa una línea de pensamiento parecida entre los dichos de Ivana con respecto a “soltar el dolor por la muerte de un hijo” con los de algún tipo de organización coercitiva, este contestó de manera afirmativa.

“Sí, porque dentro de estas organizaciones coercitivas, el desapego es desapegarse de todo. Porque no quieren que vos tengas vínculos y que no te aferres a lo mundano, así te captan al 100%. Para una organización coercitiva, un hijo es un problema”, sostuvo Salum.

“Porque este hijo va al colegio, va al hospital porque necesita controles sanitarios, y entonces el tiempo que se invierte en este hijo, es tiempo que se le quita a la organización para cumplir sus metas”, precisó.

Las señales comprobarían la captación de Ivana Nadal

El exintegrante de Videomatch le pidió a su invitado que se olvide de que es la morocha quien habla en los videos y que se centre en su mensaje. “¿Qué leés ahí?”, indagó el presentador de televisión y radio.

“Ya sabés la respuesta. La sabés. Por supuesto, 100%”, aseveró Pablo Salum, a lo que el locutor repreguntó para saber si se estaba refiriendo a que Ivana esté captada por una organización coercitiva.

“Desde hace tiempo, sí, desde hace mucho”, sostuvo el entrevistado, y añadió: “Yo no me fijo si es un político o un famoso. Si lo tengo entre mis contactos, lo primero que hago es mandarle un mensaje para decirle que es una organización coercitiva o una pseudopráctica que genera daños”.

“Trato de hacerlos comprender, pero cuando uno sabe que la persona está totalmente tomada, lo que no tenés que hacer es confrontarla, porque las víctimas están preparadas para confrontar y cortar el vínculo. Y si cortan el vínculo, realmente gana la organización coercitiva, que es lo que me pasó a mi. Hay que cuidar a los seres queridos”, concluyó Salum.