Separación y reconciliación: ¿Qué quieren los hombres del Wandagate?

Luego de algunas semanas donde estas cuatro celebridades han determinado la agenda mediática, ahora comienzan a hilarse algunos rumores en relación a Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Este cuarteto que nos ha mantenido alerta ahora parece ser que llega a puertos distintos. Los hombres del Wandagate quieren tomar posturas diferentes a las pensadas, ya que algunos hablan sobre el deseo de Mauro de separarse, mientras que otros sostienen que Vicuña está dispuesto a una reconciliación.

Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, más son las incógnitas y menos las certezas.

Mauro Icardi y Wanda Nara, ¿terminarán?

Por un lado, Flavio Azzaro habló en Secretos Verdaderos de la relación que tiene Mauro Icardi con Wanda Nara. Tras el viaje a Dubai en el que ambos se mostraron nuevamente enamorados, parece ser que no todo es color de rosa.

En el ciclo de Luis Ventura, cuando hablaron acerca del viaje que la pareja realizó, Azzaro se refirió a la infidelidad del futbolista con la China Suárez y fue muy duro con su opinión.

Según Mauro Azzaro, Icardi desea terminar con su relación luego de la nueva reconciliación.

“El gran miedo de Icardi es que vio lo que padeció Maxi López. Icardi se quiere separar hace un montón de meses de Wanda Nara”, disparó con seguridad.

“Además, yo creo que inconscientemente cuando vos dejás tantos cabos sueltos, algo de vos quiere que la otra persona se entere. Es como cuando dejás la computadora con el WhatsApp abierto. Algo de vos quiere que tu mujer se entere, sino no lo hacés. Sos prolijo. Yo no creo que Icardi sea tonto”, señaló el periodista.

En ese momento, Ventura lo cruzó. “Yo no coincido. Es tonto”, dijo picante. “Es una pareja que nació controversial y, por lo tanto, si tenía que terminar iba a ser de forma controversial por cómo es Wanda y por cómo es Icardi”, señaló Azzaro.

“El gran miedo de Icardi es que vio lo que padeció Maxi López. Icardi se quiere separar hace un montón de meses de Wanda Nara”, dijo Flavio Azzaro.

“Icardi es un tipo que se mostró verdugo ante la situación de Maxi López. Filmó publicidades, participó de canciones. Eso a Icardi le costó muchos problemas dentro del vestuario del Inter, inicialmente. Le negaban el mate. Hacían la típica mateada cuando el Inter estaba lleno de argentinos y en una ronda lo salteaban”, recordó.

Y finalizó: “El mundo del fútbol no bancó cómo se mostró Icardi ante la infidelidad. Después se puso en pareja, pero molestó que él se lo enrostre a todo el mundo”, cerró lapidario.

Benjamín Vicuña habla de reconciliación

Caso contrario al de Icardi, parece ser que el chileno ha hablado acerca de una posible reconciliación con la madre de sus dos hijos Magnolia y Amancio.

"Si bien somos seres resilientes, abandonar un proyecto de vida, una idea, un compromiso, es muy duro."

Recientemente el actor habló con la revista Velvet de su país, donde habló acerca de su relación con la China Suárez. “Todos perdemos con una separación. Definitivamente todos perdemos. Pero como bien sabes, es una etapa que estoy viviendo a puerta cerrada”, dijo.

Por otra parte, cuando se le consultó sobre una posible reconciliación, el actor dejó la puerta abierta. “Uno no sabe. Tampoco lo reflexionaría por acá. Son temas que se resuelven a puerta cerrada”, sintetizó Vicuña.

El actor fue consultado sobre una posible reconciliación y dejó la puerta abierta a lo que deba ser.

“A los 42 años, las penas y las alegrías se van sumando y en ese sentido es difícil. Si bien somos seres resilientes, abandonar un proyecto de vida, una idea, un compromiso, es muy duro. Es doloroso dejar niños y casa”, cerró.

Así es que el actor dejó en claro que aunque no esté en los planes, una reconciliación con su ex pareja no sería de lo más desastroso. Por el contrario, mantendría a su familia unida.