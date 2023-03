Selena Gómez recordó su cabello rubio con una foto en bikini que se llevó todos los likes

Selena Gómez, la famosa actriz de Disney, ha sido noticia durante las últimas semanas debido a diferentes motivos. Sus cambios de apariencia debido a su enfermedad, los polémicos dichos que expresó a través de las redes sociales y, esta vez, un posteo que subió la temperatura de sus seguidores.

Selena Gómez

Ha pasado poco más de un mes de que haya logrado consagrarse como la mujer con más seguidores de la plataforma de Instagram, con más de 400 millones de usuarios. Selena expresó que no seguiría utilizando dicha aplicación, pero al parecer no cumplió con su prometida y esta vez decidió agasajar a todos aquellos que esperan por sus contenidos.

En uno de esos últimos posteos, se mostró posando frente al espejo con la mirada fija en él y vestida únicamente con una bikini multicolor. De esta manera, la cantante recordó su pasado con el cabello rubio y el increíble cuerpo que posee y suele cambiar debido a el lupus.

Selena Gomez presentó su nuevo look y causó sensación.

Como era de esperarse, sus seguidores la apoyaron y le entregaron todo su cariño a través de los likes en el posteo que superaron las 19 millones Aemás, también le dejaron gran cantidad de mensajes de amor que le dedicaron a la joven.

Kim Kardashian se corrió la bikini para una selfie y su gran delantera estuvo al borde de verse por completa

Kim Kardashian volvió a revolucionar las redes sociales con su más reciente publicación en Instagram. En la foto, la empresaria y modelo aparece luciendo una bikini negra corrida que deja en evidencia su prominente delantera.

La socialité posó con un microtop, falda y descalza.

En los últimos días, Kim Kardashian estuvo compartiendo publicaciones en las que su cuerpo es el gran protagonista. En las imágenes, se la puede ver luciendo diferentes outfits que destacan sus curvas y figura.

La socialité se tomó una foto y causó sensación.

Sus publicaciones recibieron una gran cantidad de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores y fans. Cabe destacar que la popularidad de Kim Kardashian en las redes sociales no es nueva.

La socialité se tomó una foto y causó sensación.

La socialité ha estado activa en Instagram desde 2012 y ha logrado construir una enorme audiencia gracias a su presencia constante en la plataforma. Además, su estilo de vida y su participación en reality shows como “Keeping Up with the Kardashians” la han convertido en una figura icónica de la cultura pop.