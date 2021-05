Según Ángel De Brito, el escándalo por Alex Caniggia sería porque pidió una victoria asegurada en MasterChef Celebrity

Otro fuerte episodio en la polémica de Alex Caniggia y su salida de MasterChef Celebrity 2. Hasta ahora no solo se había confirmado a todas luces su renuncia, sino que el conocido como Emperador en el reality había salido a decir que se quedaba hasta el final. “¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar”, fueron sus palabras por las redes. Por lo que muchos usuarios se encontraban en confusión sobre el lugar que el mediático iba a ocupar en los próximos episodios.

Pero incluso después de que Marcelo Polino diera sus tantos como embajador y explicara que en los próximos días, cuando lleguen los programas grabados correspondientes, se sabría toda la verdad porque el episodio se transmitiría, ahora Ángel de Brito ha salido con nuevos datos.

El conductor dejó muy mal parado al mediático al revelar en Los Ángeles de la Mañana la razón por la que el participante decidió plantar a la producción del reality culinario el miércoles 19 de mayo.

“Se habló mucho de la renuncia de Alex Caniggia a MasterChef. ¿Qué es lo que pasa con él?”, comenzó diciendo para anticipar a sus angelitas y al público televidente.

La razón que nunca se va a confesar

“Lo que pasó fue que él tenía que ir a una grabación y pidió que le aseguren que ese día ganaba, que se quedaba en el concurso, que arreglen al jurado, que sino no iba”, tiró De Brito sin pelos en la lengua en su programa, tirando la primera piedra contra Alex.

Para terminar de liquidar, el conductor explicó la respuesta de los productores: “¿Y qué pasó? El productor le dijo ‘no vengas’. Y ahí él no fue. Todo esto lo van a desmentir de acá a la eternidad. Pero ese fue el conflicto”.

A pesar de que seguramente nunca se confirme, lo cierto es que la actitud parece del todo de Alex Caniggia, que más de una vez ha presentado polémica: se rehúsa a seguir las recetas, odia la pastelería y presenta platos desastrosos e incluso se ha negado a recibir una medalla, por no ser la de oro.