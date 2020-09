Sebastián Yatra apoya con todo a Lizardo Ponce en el Cantando 2020

La vuelta de Lizardo Ponce a la pista del Cantando 2020 parece todo un éxito, y con “Cristina” a la mano para interpretar, el jurado vio avances y quedó bastante satisfecho. El participante eligió este tema debido a que ya había hecho una práctica informal en un vivo de Instagram con nada más y nada menos que Sebastián Yatra, el autor y original cantante de la canción.

Lizardo ya traía la confianza con un muy buen debut como conductor en “La Previa del Cantando”, lo que logró salvar el manojo de nervios en que se había convertido su compañera Lucía Villar, luego de que Ángel de Brito le consultara por el supuesto amor que había encontrado en el mismo piso del Cantando.

Pero de imprevisto, en la pantalla grande pudo verse un mensaje que el cantante colombiano había grabado para el influencer: “Lizardo, ¿cómo estás hermanito? Te habla Sebastián saludándote. Te quiero. Ya sé que vas a cantar Cristina, una de mis canciones favoritas, hoy en el Cantando. Y si no la rompes ahí... ¿sabés lo que va a pasar si no la rompés? No, mentira, yo sé que la vas a romper, que le vas a meter todo el corazón. Disfrútatela”.

Ante la sorpresa, el conductor y Laurita Fernández le consultaron a Ponce como era que se conocían con Yatra y el joven contó que eran amigos hace un tiempo ya, y que incluso le había pedido al ex de Tini Stoessel una participación de a tres en algún tema, pero que por razones obvias de la pandemia no pudo fijarse.