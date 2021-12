Sebastián Domenech publicó un audio extorsivo de su ex mujer: “Algo voy a armar”

Sebastián Domenech compartió un audio de su ex mujer donde le advierte que lo denunciará si no deja de reclamar en los medios que la Justicia lo deje ver a sus hijos.

El periodista de policiales contó su historia en los medios tras seis años de batalla legal para poder vincularse con sus hijos. En vez de tener respuesta a su reclamo, las autoridades le prohibieron brindar detalles de la causa en la prensa.

“Espero un inicio de año con todo y que la feria judicial haga que los responsables, ya descansados, tomen medidas serias. Mientras, yo ya estaré de nuevo en el trabajo y en mi vida diaria normal tras este receso que me dio mucha energía para continuar con más pruebas”, escribió el cronista de TN.

“No le pidamos respuestas humanas a la fría Justicia, pero menos lo hagamos con ciertos letrados que por encima de todo valoran sus honorarios y son capaces de representar al mismísimo demonio aunque haya niños en el medio”, agregó.

“Así de fácil es mentirle a la Justicia de Familia y denunciar cualquier cosa. En mi caso, lo anunció y lo hizo. La frase es contundente: ‘Algo voy a armar’(una causa)”, escribió junto al audio con la conversación que mantuvo con su exmujer.

“No les va a caer nada bien que tengas dos antecedentes, dos causas”, se oye decir a la mujer en el audio de 29 segundos. Ante la pregunta de Domenech sobre a quién se refiere la mujer responde: “A los del canal”

“¿Antecedentes de qué?”, pregunta Domenech confundido y la mujer responde: “Bueno, ya veremos. No sé. Algo voy a armar, Seba. Y sino, te juro que me voy a ir a cada nota y voy a hacer un escrache atrás. Si vos hablás, yo salgo con un cartel atrás. No me importa, Seba. Yo tengo la libertad de hacerlo, y lo voy a hacer”.

“Luego de esta escucha, vino la denuncia que derivó en la cautelar que hasta hoy sigue vigente”, explicó el periodista en el posteo.

“Creo que nadie puede negar esto. Queda expuesta con claridad. Varios compañeros fueron testigos de este llamado. No quería ni que saliera al aire en el noticiero. Pero yo siempre aguanté y me aferré al laburo que tanto amo. Y este material no es lo único”, aseguró.