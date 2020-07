¡Se va para arriba! Moria Casán filmará una serie para Netflix con el hermano de Julia Roberts

En los últimos años, Moria Casán se ha dedicado a la conducción televisiva y radial, dejando de lado su faceta de actriz. Sin embargo, este martes, la One reveló cuál será su primer trabajo una vez que se termine el aislamiento preventivo por el coronavirus.

“Me hablaron de Netflix y ya tengo una parte del proyecto para hacer una serie donde hay una colombiana, una argentina -que sería yo- y una ecuatoriana con el hermano de Julia Roberts. El libro está muy bueno, es como un thriller erótico”, contó Moria en el programa La Once Diez.

La trayectoria y reconocimiento del compañero de elenco de Moria no radica solo en ser el hermano de la protagonista de “Mujer Bonita”, sino que Eric Roberts estuvo nominado al Oscar como mejor actor de reparto en 1985, por su papel en el film Runaway Train. Además, actuó en películas como King of the Gypsies, The Specialist, The Immortals, Batman Begins y The Dark Knight.

Además, formó parte del elenco de las series La Reina del Sur, CSI: Miami y Law & Order: Special Victims Unit.

Moria, por su parte, tiene una extensa trayectoria en la televisión y en el cine, pero en los últimos años también se mostró muy cercana a Netflix. En 2016, tras su detención en Paraguay, fue elegida para promocionar la cuarta temporada de la serie Orange is the new black con un video icónico que hasta el día de hoy se sigue recordando.